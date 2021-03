Až na výjimky by lidé měli zůstat ve svých okresech, povolené jsou jen nezbytné cesty. Uzavře se další část obchodů, zavřou se dveře škol a školek. Zpřísňují se pravidla pro nošení roušek a prodlužuje se i karanténa. Od pondělí začne také dobrovolné testování zaměstnanců ve firmách. Opatření mají platit do 21. března. Dodržování nových pravidel bude kontrolovat policie s armádou.

„Zatím nemáme ke kontrolám přesné pokyny,“ uvedla na náš dotaz mluvčí královéhradecké policie Šárka Pižlová.

Rudolfa Cogana z Nové Paky, náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje, který má na starost finance, ve sportu nová vládní opatření nijak neomezí.

„Já budu i nadále jezdit do Hradce na kole. Opatřím si od zaměstnavatele potvrzení,“ říká. Sportovat bude v katastru obce: „Paka je naštěstí obrovská, mám tady okruh pro běhání i jízdu na kole,“ popisuje své možnosti. Doufá, že zpřísněná opatření přinesou pozitivní výsledek jako vloni na jaře. „Musíme přežít období, než se začne s masivním očkováním,“ míní Rudolf Cogan.

„Bude to pro nás složité, máme tři děti, nejmladší chodí do školky, dvě větší už jsou samostatné a jsou doma na distanční výuce. Já chodím do práce, ale od pondělí musím zůstat doma. Nevím, jak to vyřešit,“ přiznává Dana Kratochvílová z Jičínska, kterou trápí i fakt, že nyní na jaře nemůže s dětmi ani na výlety. „Máme jen třípokojový byt a jsme zvyklí především víkendy trávit v přírodě. To bude hrůza,“ smutní.

Šestiletá Eliška Kovářová se s faktem, že v pondělí už nepůjde do školy, jen těžko smiřuje. „Je mně to líto, nelíbí se mně to. Bude se mně stýskat po paní učitelce i všech dětech, mám je ráda,“ říká se slzami v očích.

Kraj už také určil 41 škol a zařízení, které budou zajišťovat péči o děti, jejichž rodiče pracují v krizových profesích. Jedním z nich je novopacká základní škola v Komenského ulici.

„Počty dětí by nám měl nahlásit v pondělí kraj, půjde maximálně o jednu třídu,“ domnívá se ředitel Milan Schögl. V provozu zůstává i školní jídelna, která bude zajišťovat stravu dětem i zaměstnancům. Pro obědy sem mohou docházet také školáci na distanční výuce.

Novinkou z víkendu bylo také spuštění registrace na očkování proti covid 19 pro učitele. „Ze 42 pedagogů pouze šest nemělo zájem, ostatní se nechali zaregistrovat, termín očkování ale nemáme,“ uvedl ředitel novopacké základní školy a přiznal. „Přihlásil jsem se hned v devět hodin, prošel jsem si covidem, vím, o čem to je,“ dodal.

Zeptali jsme se čtenářů z Jičínska, co si myslí o nových vládních opatřeních



Od pondělí platí nová přísná pravidla, která by měla zabránit šíření koronaviru. Týkají se především omezení pohybu. Čtenáři z Jičínska v anketě vyjádřili své názory.



Pavlína Krejčová napsala: Tvrdý lockdown pro všechny spravedlivě tedy i průmysl ! Nemůžu si jít zaběhat a na kolo, jinak mi to tolik nevadí. Tři týdny bez výletu mimo okres vydržíme.



Josef Fučík uvedl: Žádný problém. PS: Každý by měl jednou začít psát své paměti, na což jsou pro mne tři týdny tak tak! Hlavní je nenakazit se a ,,dožít se“ očkování.



Podle Lucie Morávkové se po roce mnoho nezměnilo. Čas vláda měla, aby ochránila rizikové skupiny a zajistila dostatek míst v nemocnicích. Po roce máme o roušku navíc nebo ještě dražší respirátor. Omezení pohybu se dá vydržet, ale kdyby se alespoň při tom něco měnilo. A byla vidina, že pak už budeme žít normálně. Proč nejsou děti ve škole, ale podniky plněné zaměstnanců jsou? Čísla přece neklesnou dostatečně.



A kauza očkování. Proč vše jde tak pomalu? A testy do škol? Kauza s pochybnou firmou. Jak se tohle vůbec může stát? Kdo tohle hlídá?



Dana Kracíková konstatuje, že pokud zůstanou otevřené velké fabriky a nebude se v nich hned testovat, k zastavení pandemie nemůže dojít. Ale i tak bychom všichni měli maximálně omezit kontakty, neděláme to pro vládu, ale pro sebe.



Monika Stránská souhlasím s tím, že by se měly na týden zavřít velké fabriky. Vím, že i když se dostanou zaměstnanci do karantény tak je zaměstnavatele žádají, aby přišli pracovat. Snad se brzy všechno zlepší. Moc bych nám to všem přála.



Irena Grimová se domnívá, že pracoviště jsou jedním ze dvou hlavních zdrojů šíření nákazy covidem 19, druhým jsou domácnosti. To ale vláda nebere v potaz, zřejmě obava z velkých průmyslových lobby. Od 1. března se má rozběhnout pilotní projekt plošného testování ve firmách, které bude pouze dobrovolné. Povinným se má stát tehdy, až bude stát schopen zajistit dostatek testovacích sad. Obavám se neochoty zaměstnavatelů nechávat testovat své zaměstnance. Je tedy otázka, jestli bude mít pilotní dobrovolná fáze vůbec nějaký protiepidemický efekt.