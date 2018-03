Jarní prázdninový program

Jičínsko - Příští týden mají školáci na Jičínsku jarní prázdniny. Novopacký Dům dětí a mládeže Stonožka přichystal Jarní příměstský tábor pro děti od 7 do 14 let.

„Lektorka Alena Končická povede pondělní tvořivé pokusohraní a v úterý prožitkové tvoření,“ uvádí ředitelka Ivana Nováková. Svatoslava Volšičková, vedoucí výtvarného oddělení, vezme děti ve středu na návštěvu do planetária a Domu dětí a mládeže v Lomnici nad Popelkou. Na čtvrtek a pátek přichystala tvořivou dílnu. Program potrvá vždy od 8 do 13 hodin, pouze ve středu do 14.30 hodin.

Dopolední akce od 9 do 12 hodin naplánoval také Dům dětí a mládeže Domeček v Hořicích. V pondělí si děti můžou vyzkoušet tvoření z keramické hlíny a práci s hrnčířským kruhem. V úterý si děti užijí turnaj v šipkách, jízda na trenažéru, lego a deskové hry, ve středu tvořivé dílničky.

V Ostroměři se děti můžou od pondělí do čtvrtka vydat na akci Prázdniny v knihovně, která se koná vždy od 7 do 15 hodin. „Pro děti mám připravené ruční práce a další tvůrčí činnost, můžou si půjčit knihy,“ říká knihovnice Hana Němečková, která tak vypomáhá rodičům, kteří si nemůžou vzít celý týden dovolenou. „Pokud si děti přinesou jídlo, můžou v knihovně být celý den,“ dodává.