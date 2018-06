Lázně Bělohrad - Přednáška Jan Blažej Santini – Aichel a východní Čechy proběhen ve čtvrtek od 18 hodin na nádvoří bělohradského zámku. Přednášet bude ředitel Národního památkového ústavu, územní pracoviště Josefov Jiří Balský.

Když se řekne "to je od Santiniho", povětšinou zpozorníme a očekáváme, že uvidíme a zažijeme něco, co má punc výjimečnosti. Oprávněně. Santini-Aichel, geniální český architekt s italskými kořeny, dokázal za přibližně 24 let aktivní architektonické tvorby navrhnout řadu zcela výjimečných architektonických skvostů, které většinou dodnes zdobí českou i moravskou krajinu a města.



Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech, kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci u Kutné hory (památka UNESCO), chrám Jména Panny Marie ve Křtinách nebo jedinečný Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelená hoře u Žďáru nad Sázavou. Projektoval však nejen pro církevní řády, ale i pro šlechtické zadavatele. Během přednášky si přiblížíme stavby na území Královéhradeckého kraje, o kterých víme či se o nich důvodně domníváme, že jejich architektonický návrh vyšel z pera Santiniho-Aichela.



Řadu z nich dodnes při svých cestách vídáme, ať už víme, že jsou "od Santiniho", jako např. zámek Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou, nebo to jen důvodně tušíme, jako je tomu u zámku v Lázních Bělohradu. Některé skvosty bohužel zanikly nebo jsou tak přestavěny, že již s původní Santiniho podobou nemají mnoho společného. Je však překvapivé, kolik a jakých staveb pro objednatele z našeho regionu navrhl.