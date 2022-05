U příležitosti oslav výročí 300 let od povýšení Bělohradu na městečko dostali návštěvníci jedinečnou příležitost se do rozestavěné radnice podívat a zhodnotit, jak se daří dostát slibům na reprezentativní zázemí úřadu a místa pro společenské události, svatby nebo vítání občánků. Staveništěm provázeli přímo stavitelé z firmy Syner. "Dostali jsme projekt a všechny podrobnosti, kterými se řídíme. Podle mého názoru bude nová radnice plnit svůj účel a poskytne reprezentativní zázemí pro úřad," vysvětloval návštěvníkům stavbyvedoucí.

Už při pohledu zvenčí poutá radnice netradiční zvlněnou bílou fasádou. Dovnitř se zatím vchází bočním vchodem směrem od říčky Javorky. Hlavní prosklené dveře jsou zatím zastavěné lešením. Samotné přízemí je plánovanou dominantou radnice. "Podlaha v přízemí je gró celé budovy. Je vytvořená na míru a reflektuje typický vzor dláždění v centru města," vysvětlil stavbyvedoucí, Růžovo bílá mozaika je zasazena do kovových rámů. Před předáním stavby bude dlažba několikrát navoskovaná, aby si zachovala lesk. I stěny v hlavním zasedacím sále poutají pozornost. Zůstanou bez obkladů a surovost pórovitého broušeného betonu má kontrastovat s okázalou podlahou.

Celé přízemí je prosklené včetně sálu, ve kterém se budou konat konference, zasedání zastupitelstva, svatby a další obřady. Východní stěna bude průchozí, francouzskými dvrřmi bude možné vyjít na venkovní pódium.

V prvním patře vznikají kanceláře vedení města. Přímo v čele bude sedět starosta. Z oken kanceláře se mu naskytne výhled na celé náměstí, jehož rekonstrukce je součástí projektu nové radnice. Vzniknou zde parkovací místa i posezení pod nově zasazenými stromy. "Doufali jsme, že by náměstí mohlo být na oslavy 300 let hotové. Zatím to ale vypadá, že i tady práce skončí až v červnu, když budeme přebírat hotovou stavbu," doplnil starosta města Pavel Šubr.

Ve druhém patře radnice budou sídlit jednotlivé odbory městského úřadu. Dosavadní prostory kapacitně nevyhovovaly potřebám, neposkytovaly místo pro kartotéky, archivy a pracovní prostor úředníků. Počítá se také s kanceláří staveního úřadu, za jehož zachování nyní vedení města bojuje. Bělohradský stavební úřad totiž patří k těm, které by měly být podle novely stavebního zákona zrušeny.

Novostavba už od počátku vzbuzuje v místních rozporuplné pocity. Podle Šubra se nyní, rok od zahájení prací, emoce okolo radnice částečně uklidnily, přesto se ale někteří Bělohradští s úřadem za 65 milionů korun jen těžko smiřují. I mezi sobotními návštěvníky se našli ti, kteří považují stavbu za zbytečnou a megalomanskou. "Nemůžu si pomoct, nelíbí se mi to. Přímo z oken starosty je výhled na chátrající budovy, které by podle mě po rekonstrukci mohly posloužit jako radnice. Nebo bych zachoval původní budovu v čele náměstí, vyboural vnitřek a opravil tak, aby zde úřad mohl být. Moderní stavba podle mě do historického rázu náměstí nezapadá," posteskl si po exkurzi Josef D.

Jiní ale byli nadšení. "Je to něco nového, asi to chvilku potrvá, než si na to zvykneme. Ale myslím, že to vypadá hezky a i nám se bude na úřad chodit veseleji, když bude prostornější a moderní," pochválila stavbu Milena Z.

Kontroverzní projekt výstavby radnice schválilo zastupitelstvo v roce 2018. Předcházela mu dlouhá léta diskuzí, sporů v zastupitelstvu i mezi občany a vybírání vhodných návrhů. Z četných variant, mezi nimiž bylo rozšíření původní budovy, využití bývalých lázeňských staveb nebo rekonstrukce původního domu v čele náměstí, nakonec vyhrála novostavba. Do nových prostor se bude úřad stěhovat během letošního léta, slavnostní otevření bylo naplánováno na září. Jestli se ale podaří radnici připravit pro konání letošních voleb, ještě není starosta s to potvrdit.