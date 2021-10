K volbám se na Jičínsku dostavilo celkem 43 122 lidí, což činí 67,91 procent oprávněných voličů v okrese, o pět procent více než v roce 2017. Pětiprocentní hranici na Jičínsku překročila ještě ČSSD (5,06), na republikové úrovni se ale strana do Poslanecké sněmovny nedostala. Na pět procent útočila také Přísaha Roberta Šlachty (4,95).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.