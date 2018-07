Jak vyzrát na horko? Jedině na vodě

Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel ŘIDIČ/KA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 21000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: ŘIDIČ/KA, , Požadujeme : ŘP skp. B, práce na PC, komunikace se zákazníky, odbornost v automobilovém odvětví vítána, , V případě zájmu kontaktujte pana Řeháčka na , emailové adrese roman.rehacek@adpartner.cz, tel.č. 702 091 470 nebo osobně na pracovišti AD PARTNER CZ & SK, a.s., Barákova 585, Jičín.. Pracoviště: Ad partner cz & sk, a.s. - provozovna jičín, Barákova, č.p. 585, 506 01 Jičín 1. Informace: Roman Řeháček, +420 702 091 470.

Pomocní pracovníci obchodního provozu PRACOVNÍK/-CE DODRŽOVÁNÍ RUTIN. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 22100 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: PRACOVNÍK/-CE DODRŽOVÁNÍ RUTIN - pracoviště Jičín., V případě zájmu se dostavte během otevírací doby k pultu informací prodejny. Můžete psát i na e-mail: 11028paf@cz.tesco-europe.com, bližší informace PO-PÁ od 8.00-14.00 hod pí Petříková., Popis pozice: , -realizovat změny promocí a vystavovat nové produktové řady, - dodržovat a kontrolovat pravidla správného vystavování zboží, - zodpovědnost za správnost cen u zboží a kontrolu roznosu regálových etiket, - kontrolovat stav zásob a zodpovídat za řízení zásob, - dodržovat plán parciálních inventur, správnou rotaci zboží, kontrolu záručních lhůt, - poskytovat prvotřídní služby zákazníkům, Požadujeme:, - jste odolný/á, samostatný/á a máte chuť přicházet s novými nápady?, - nechybí Vám vytrvalost a jste schopný/á řešit problémy?, - rád/a spolupracujete s ostatními a dokážete vyjít kolegům vstříc?, - orientujete se v číslech a jejich analyzování? , - pracoval/a jste někdy s Wordem a Excelem? Zkušenosti nemusíte mít velké, rádi Vás se vším seznámíme., - Nemusíte být expert - všechno potřebné vás naučíme , - Pozice pracovníka obchodního provozu rozhodně nemusí být posledním krokem - podporujeme kariérní růst a váš rozvoj , - Při výběru pracovních směn se vám snažíme vyjít maximálně vstříc. Můžete si u nás vybrat i částečný úvazek nebo brigádu. Nemusíte se tedy rozhodovat, co je pro vás nejdůležitější - zda je to rodina, volný čas nebo kariéra , - získáte slevu 10 % na každý nákup v síti Tesco (po 6 měsících), - Využijte až 6 dní rekondičního volna na základě počtu odpracovaných let, - Můžete se účastnit mnoha aktivit a událostí, které organizujeme pro vás, vaši rodinu i děti, - Vhodné i pro absolventy/-ky.. Pracoviště: Tesco stores čr a. s., jičín, Hradecká, č.p. 1104, 506 01 Jičín 1. Informace: Petra Petříková, +420 725 885 727.