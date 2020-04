„Řešíme jen akutní věci, lidé mají strach. No, a my taky. Určitě nechceme být přenašeči onemocnění,“ odpovídá na naši otázku, jak se v době pandemie daří řemeslu. Tento týden se prý ale začíná všechno rozvolňovat a hrnou se i nové zakázky.

Plynař zatím nežádal o podporu státu, prý to nebylo nutné, zatím žije z rezervy. „Hodně se ztenčuje, člověk musí všechno poplatit. Dobrou věcí je, že je možné odložit splátky u bank a platby zdravotního a sociálního. To je znát, ale uvidíme, co bude dál,“ krčí rameny.

Neplánovaná dovolená

„Je tam měsíc okno, neplánovaná dovolená. Člověk se kolikrát probudil, a řek si, že to byl jen špatný sen. Pak uvidíte roušku, pustíte televizi a víte, že to sen nebyl. Zastavíte se a začne vám v hlavě šrotovat, co bude dál,“ popisuje své pocity. Brání premiéra i vládu.



„Opozice haní Babiše, ale nebejt jeho, tak bychom na tom byli o hodně hůř. Vláda to zvládla, nikdo by to nezvládl na sto procent,“ polemizuje nad současnou situací.

„Mělo by se zavést, že lidi budou nosit roušky třeba i při normální chřipce,“ přidává se kolega, který se řemeslu zaučuje.

Už to nebude jako dřív

„A co se týče současného uvolňování, z toho mám docela strach. Může přijít druhá vlna koronaviru. Jsem ale rád, že žijeme v Česku. Řekl bych, že jsme dopadli docela dobře. Už to ale asi nebude jako dřív,“ míní muž, který se původně vyučil elektrikářem.

„Práce se vrátí. Lidi topili a topit budou. Nás, servisních techniků je málo, tak jako ostatně všech řemeslníků,“ pozastavuje se nad stavem řemesla v Čechách.

Přiznává, že je doba, kdy lidi se vším vyčkávají. Do podzimu je podle nich času dost. „Ale abychom se z toho na podzim nezbláznili. Začnou topit a my nebudeme schopni dělat výměny kotlů, ale jen servis. Ale to už jsme zažili, to je jak národní sport. Prvního září se všichni probudí, že potřebují revizi a volají dokonce i 23. prosince a jsou uraženi, když odmítáte přijít a raději jdete opravit kotel, který nefunguje,“ vypráví Čeřovský, jak to chodí v běžné praxi.