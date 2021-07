Klára JiráskováZdroj: Deník

Klára Jirásková, 21 let, Lázně Bělohrad, studentka

Žije se mi zde krásně a jsem zde velmi spokojená. Jsem ráda za krásnou přírodu, klidné prostředí, vybavenou knihovnu a sportovní možnosti. Máme snadnou dostupnost do okolních měst pomocí hromadné dopravy. Městu bych vytkla investování více peněz do sportu než do kultury. Dále mě mrzí, že zde nemáme dostatek kaváren a společenský sál. Také je škoda, že jsou některé budovy ve špatném stavu.