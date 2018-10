Jak padesát milionů korun změnilo Kopidlno

Kopidlno - Padesát milionů korun, to jsou investice v Kopidlně za poslední čtyři roky. Dalších 28 milionů je dotačních.

Změny jsou vidět na mateřské škole, která prošla částečnou rekonstrukcí. Budova základní školy I. stupně má nové vytápění, budova II. stupně opravenou střechu a elektroinstalaci v 3.NP. Podařilo se zateplit objekt spořitelny a městského úřadu, opravit ulice B. Křídla, Vackovou a Hilmarovu. Investovalo se i v okolních obcích a především se opravila sinice I/32, která protíná centrum města.



„Nepovedlo se nám pokračovat v navazující opravě zpevněné plochy u silnice I/32, nedostali jsme dotaci. To je jeden z dluhů,“ říká starostka Hana Masáková. Jde o další etapu v rámci projektu revitalizace Hilmarova náměstí. Před úřadem by na opravenou silnici měla navázat odpočinková zóna s parkovacími místy. Předpokládaná cena investice je devět milionů. Město ještě čeká na vyjádření archeologů, kteří do prací zasáhnou. Archeologové, to je podle Masákové největší bolest stavebníků. „Celkově nám komplikují život,“ postěžovala si starostka. Vizí je, že na náměstí v prostor u kašny, sousoší a autobusové zastávky vznikne pochozí zóna a parkovací místa.



Pro starostku a současné vedení radnice je prioritní rekonstrukce základní školy v ulici Tomáše Svobody, kde město žádalo o dotaci. Zatím je žádost o podporu zařazena mezi náhradní projekty. Kompletní akce je v rozsahu 35 milionů. Budova, která má novu střechu za 6,5 milionu má zastaralé sociální zařízení, dílny, podlahy, rozvody, okna i fasádu. K tomu by měl školu se sportovní halou propojit spojovací krček a tečkou za renovací bude oprava plotu. Ale Kopidlno má další problémy, stále neobsazenou průmyslovou zónu, prázdnotou zející areál cukrovaru. „Zájemce do průmyslové zóny máme, rozhodnou o něm noví zastupitelé. Cukrovar má jít v brzké době do dražby,“ uvedla Masáková.



Kopidlno má nyní pět kandidátek. Nově Sdružení nezávislých kandidátů pro moderní Kopidlno a Kopidlensko. „Posun za čtyři roky je markantní, rozjelo se tu spoustu nových projektů. Město by prosperovalo daleko lépe, kdyby se zde méně politikařilo a spíše táhlo za jeden provaz,“ míní Veronika Žižková za nové sdružení SNK pro moderní Kopidlensko.



Sdružení má v plánu realizovat více nových projektů, zlepšit fungování školy a školky. „Řada věcí by se dala dělat exektivněji,“ domnívá se Žižková.



„Uvidíme, jak dopadnou volby,“ krčí rameny Masáková, která je ve funkci druhé volební období.