Jak omezit plasty? Tipy dostanete ve hvězdárně

Východní Čechy - Snad každý si z dětství vzpomene na varování: „Když budeš zlobit, čert si tě odnese do pekla!" Jedno staré pořekadlo také říká: „Kdo mně dá, pojede na zlatém koníčku do nebe. Kdo nedá, pojede na prašivé svini do pekla."