Jak na kocovinu čili Když člověk vstává z opice

Horalé radí: výšlap, bujón, česnečka

Horalové v Jizerských horách a Podkrkonoší nejčastěji vyráží ven na čerstvý vzduch, aby zahnali kocovinu. Zbytek lidí volí nejčastěji pohodlnější variantu – horký silný vývar. „Vývar od babičky je ideální lék po silvestru, chodíme k ní pravidelně na novoroční oběd, kde se teprve dávám trochu dohromady,“ vysvětlil Adam Pokorný z Liberce, jak se dostává z kocoviny.

Nejlepší je podle něj klasický hovězí vývar. „Když to ale přeženu s alkoholem jindy a potřebuju ráno fungovat, stačí i bujón v kostce nebo instantní polévka.“ O dvě generace starší František z Podještědí se také spoléhá na polévku, ale s česnekem. „Česnečka je nejlepší a nejúčinnější lék, v naší rodině se to traduje a vaří se vždy po nějaké veselce, aby se nám opilcům ulevilo.“



Ústečáci ztékají Milešovku

Máte alkohol v krvi? Tak ji pořádně rozprouděte, ať vyprchá. Jak? Třeba během nebo výšlapem na nejbližší horu (V Ústeckém kraji se například chodí na královnu Českého středohoří Milešovku). Ano, i takové rady lidé s třeštící hlavou občas slýchají, a nutno říct, že někomu zvýšená fyzická aktivita při kocovině skutečně pomáhá. Avšak pozor, lékaři varují, že při námaze se už tak dehydratované tělo potí, a tedy dále odvodňuje. Ani rovnováha není „po tahu“ kdovíjaká, takže hrozí pády a úrazy. V kocovině také klesá hladina glukózy v krvi, což aktivita ještě zhorší a výsledkem může být bezvědomí. Hrozí i náhlá srdeční příhoda. Lékaři naopak doporučují doplnit vodu a minerály a hlavně – odpočívat.

Opavany vyprostí Vitaminátor

Nápoj je postaven z regionálních surovin a slezského ovoce v podobě přírodních šťáv Vitaminátor. Použít ale můžete i přírodní šťávy od jiných výrobců nebo vlastní výroby.

Na přípravu čtyř porcí potřebujeme:

limety 2 ks

hnědý cukr 4 kávové lžičky

led

1 sklenice šťávy Vitaminátor jablko a celer

1 sklenice šťávy Vitaminátor jablko a petržel

1 sklenice šťávy Vitaminátor jablko a červená řepa

špetka soli

čerstvý mletý pepř

worcester

tabasco

řapíkatý celer 4 stonky

Připravíme si sklenice typu long o objemu minimálně 0,3 l. Do sklenic vložíme nakrájené limetky a cukr a podrtíme je. Sklenice naplníme do 1/3 ledem. Postupně přidáváme všechny mošty. Mírně osolíme, zakápneme podle chuti worcestrem a tabaskem a nápoj promícháme dlouhou lžící. Na závěr vložíme stonek řapíkatého celeru a hladinu nápoje posypeme čerstvým mletým pepřem.

Náš tip

Stará barmanská rada říká: „Čím ses zkazil, tím se naprav.“ Drink lze připravit také jako alkoholický – přidáním vodky nebo bílého rumu. Výbornou kořenitou příchuť mu dodá gin.

Pelhřimovští spoléhají na pochod s placatkami

Ověřený vyprošťovák se zaručeným výsledkem praktikují po desetiletí pelhřimovští turisté. Podstatou je společná novoroční vycházka do okolí Pelhřimova. Tato metoda nikdy neselhala, takže nebude chybět ani tentokrát. Předseda pelhřimovského odboru Českého klubu turistů Pavel Pípal upřesňuje, že skupinu tvoří třicet až padesát lidí. Výbava u řady z účastníků je standardní. „Bereme s sebou placatice, nejčastěji je plníme slivovicí z nedaleké regionální pálenice.“

Procházka tradičně končí nad pelhřimovským Poutníkem, produktem z regionálního pivovaru. „Někdo si dá i tlačenku s octem nebo salám s cibulí. Nikdy se nestalo, že by společná novoroční procházka a posezení v hospůdce někomu ublížily,“ dodává k vyprošťováku v režii pelhřimovských turistů Pavel Pípal.

Rada jak na kocovinu ze Zlínska

Na ranní nevolnost pomůže kola zbavená bublinek. Dodá potřebné cukry a kofein pomůže zbystřit smysly. Přidané menší množství tvrdého kvalitního alkoholu (žádný laciný rum a podobně!) pak pomůže zmírnit následky kocoviny. Té lze předejít i konzumací čisté vody na konci večírku. Mimo jiné zmírní odvodnění organismu a tím i bolest hlavy. Není pochyb o tom, že to není pro tělo ideální – ale před usnutím si lze vzít běžnou tabletku proti příznakům nachlazení, která rovněž umí nelibé pocity po probuzení zmírnit.

Jak na bolehlav radí i pivovarníci z Přerova

„Mám vyzkoušeno, že na kocovinu funguje hodně hutná a silná česneková polévka. Je také potřeba vypít veliké množství vody s vitamínem C, a to ve formě citronu i celaskonu. Tělo se musí zavodnit a dostat zpět zejména právě vitamín C,“ radí ředitel pivovaru Zubr Tomáš Pluháček. A jak je to s „pivem na spravení“? „Pivo může pomoci také, ale určitě ne samotné. Obsahuje mnoho radikálů, vitamínů – například vitamín B i cukry. V těle tak může doplnit energii, kterou vydalo při předchozím popíjení.

Ale musí se opatrně; pokud se bude organismus zavodňovat pivem, lehce se vrátí do opilosti,“ upozorňuje Tomáš Pluháček. K jeho radám se připojuje i sládková Nataša Rousková. „Silný kuřecí vývar, i pivo. S pivem se musí opatrně. Zbytkový alkohol, který se potká s čerstvým se násobí, na to je potřeba dát si pozor. Někomu pomáhají kyselé okurky nebo rybičky, ale to nebyl nikdy můj případ.“

Z Rokycanska: zakysanka, chilli, sodovka a „tygři v láhvi“

Dvě lžíce zakysané smetany do půllitru, osolit, přidat mleté chilli a a půllitr dolít sodovkou nebo perlivou vodou. Pak se napít, respektive vypít tolik, kolik člověk snese. Nebo než se mu udělá dobře. Jinak lze na kocovinu ještě nabídnout utopence zvané Tygři v láhvi, které jsou v Plzni vyhlášené.

Řepná verze Bloody Mary z Pardubicka

Barman Martin Straka se s námi podělil o svoji recepturu na drink, který se bude podávat v jejich baru 1. a 2. 1. „Mám rad klasické drinky, a proto jsem si připravil tzv. twist – upravení receptury drinku – Bloody Mary, kde jsem použil 3 cl vodky, 1,5 cl becherovky, šťávu z rajčat, kapku čerstvé citronové šťávy, sůl, pepř, worcesterovou omáčku, tabasco, tinkturu z červené řepy – lze použit kapku nálevu ze zavařené červené řepy.

Drink podávám v menší polévkové misce s křenovou šlehačkou a sušenou červenou řepou.“ Martin Straka má zato, ze i klasická Bloody Mary postaví člověka na nohy. „Někdo do přidává i vajíčko, já preferuji bez. Jinak také doporučuji při pití alkoholu průběžně ,zalévat´ čistou vodou. To je velmi důležité. Před spaním se určitě osprchovat a dát si vitamin C.“