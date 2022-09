Až do konce listopadu se mohou zájemci v jičínské evangelické kapli v Konecchlumského ulici 289 seznámit s výstavou zaměřenou na život, dílo a vize Učitele národů Jana Amose Komenského s názvem Jak chtěl změnit svět.

Výstava trvá do konce listopadu. | Foto: Archiv

Expozice je součástí a zároveň závěrem putovní výstavy u příležitosti celostátních oslav 2020-2022 Národních oslav výročí JAK, které připomínají 430 let od jeho narození a 350 let od jeho smrti. "Výstava je určená pro školy, ale navštívit ji může i veřejnost. Pravidelně ji máme otevřenou každou sobotu od 13:00-16:00 a to do konce listopadu," zve návštěvníky jičínská farářka Českobratrské církve evangelické Anna Kracíková.