„Ty seš pěknej kluk, ty se mně líbíš,“ reagovala na otázky lékaře před aplikací vakcíny na covid-19 stoletá Marie Draslarová z Hořic. Očkovat se nechala v jičínské nemocnici, kam ji doprovodila její vnoučata. Hýřila laskavým humorem, který je jí vlastní a zdravotnický tým svojí kondicí doslova vyvedla z míry.

„Cítím se dobře, vůbec to nebolelo, já tomu očkování věřím,“ poznamenala po vakcinaci s tím, že až přijede domů, hned si pustí něco ze sportu. Nadšená televizní příznivkyně hokeje i fotbalu totiž nevynechá žádný z důležitých zápasů.

„Poprvé jsem šla k očkování s ukopnutým palcem a pak už pokaždé,“ vzpomíná stoletá stařenka, překypující chutí do života.

„Je to všechno na prd. Co myslíš, dá se to dohromady? My tomu věříme,“ polemizuje o koronaviru.

Stojíme v čekárně a dozvídáme se, že kolem očkování babičky se v rodině strhl poprask.

Vnuk Jan Čihák vypráví. „Část rodiny byla pro očkování, druhá proti. V tomhle případě jsme nechali rozhodnout babičku a ta chtěla být očkovaná. Technologie je na úrovni a věřím, že vakcína je účinná,“ dodává Jan.

„Já chci být očkovaná, aby ke mně všichni mohli. Mám tři vnuky, všechny je mám moc ráda, ale Ríša se o mně stará a všechno zařídí,“ dívá se s láskou na svého pečovatele, který ji rovněž doprovází.

Paní Marie je velice společenská, ráda přijímá návštěvy. Epidemie ji ale uzavřela jen v kruhu nejbližší rodiny a ona si už stýská, kontakty jí scházejí. Když nemůže mezi lidi, dívá se na televizi, poslouchá rozhlas. A z čeho by měla největší radost? Aby se všichni měli rádi.

Sté narozeniny paní Marie zatím neoslavila, naplánovanou slavnost vloni v říjnu překazila covidová epidemie. A tak i kvůli tomu, aby se mohla se všemi sejít, absolvovala cestu do Jičína.

Sta let se Marie Draslarová, dlouholetá členka Českého červeného kříže, dožila 5. října 2020. Vloni v červnu převzala na hořické radnici celorepublikové ocenění za dlouholetou práci v ČČK, kde působila od druhé světové války. Raduje se z vnoučat a humor ji neopouští. Je příkladem bojovnice, toho, že člověk nemá ani ve sto letech nic vzdávat.