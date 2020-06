Dana Holmanová se tvorbě zdobených perníků věnuje dvacet let. Za své umění získala ocenění Zlatý kolovrat a titul Nositelka tradic. V sobotu zasvěcovala do starého perníkářského řemesla všechny zájemce, kteří přišli její umění obdivovat. Vysvětlila, z čeho a jak připravit polevu, jak správně táhnout linku, ukázala „výrobu“ kapičky a spoustu dalších vychytávek i s tím, jak se například polevou natírají plochy.

Trpělivě odpovídal na všechny dotazy přihlížejících. Sama perník nejen zdobí, ale peče podle vlastního receptu. Nesmí v něm chybět poctivý český med.

„Základní recept jsem zdědila a vylepšila,“ říká k výrobě perníků, kdy je důležité také jak je pečete a jaký recept používáte. „Tohle těsto si dokáže natáhnout vlhkost a perníky neztvrdnou, podle moderních receptů perníky po čase ztvrdnou a už jako klasické nezměknou,“ vysvětluje rozdíly.

Paní Dana má spoustu formiček, tvary různě kombinuje a skládá. Nápady prý přicházejí samy shůry. Doplňuje klasické zdobení modrotiskem, ale i nitěmi a voskem. Peče a zdobí téměř každý den, dům je prosycen vůní perníku a koření, ale perníkářka je už prý ani necítí.

„Já nemám pocit, že bych pracovala, já to vnímám jako úžasně krásnou věc. Mnohdy jsem na pochybách, zda o tom mluvit jako o práci. Já opravdu dělám to, co chci,“ usmívá se žena, která před dvaceti lety sběhla od literární historie k perníkům.

Co pro ní bylo nejnáročnější, o tom dlouze přemítá. Výtvarně je prý zdatná, ale nejtěžší asi bylo sama si ocenit vlastní práci.Dana Holmanová tvrdí, že perník je klasika a zájem o něho stále přetrvává. Práci zintenzivňuje v období Velikonoc, vrchol perníkářské sezóny je pak koncem roku.

„Když nevíte, jak zdobit, tak si něčeho cvakněte. Fantazie se uvolní, zábrany opadnou,“ radí zcela vážně. Její nádherné práce stojí rozhodně za zhlédnutí.