Jičín / Itálie – Jičínský cestovatel Ivan Pírko opět navštívil italské Dolomity, byl u přátel v Cologni, kde pomáhal při sklizni vína, odkud nám také napsal.

Podobně jako před čtyřmi roky přešel sám „na těžko" celou Korsiku, tzv. GR 20 dlouhou 180 kilometrů, nyní zvládl vysokohorskou cestu Dolomity c. 1, tzv. Hohenwegstrasse nebo též Via alta Dolomia v délce 158 kilometrů, s převýšením 7400 metrů. Náročná cesta začala na severu poblíž města Dobbiaca u jezera Braies a skončila za týden ve starém benátském městě Belluno, které je vstupní bránou do Dolomit (pro Ivana výstupní bránou). Přešel pohoří Fanes kolem Tofan, Monte Pelma, Civetty, Molazza, Sciary a Belunských Dolomit.

Byl to náročný, ale kouzelný přechod z chaty na chatu, kde se každý večer setkával s podobnými nadšenci a chutnal italskou kuchyní. Poznával i méně známá místa, kde to bylo náročnější než v oblastech Cortiny a Canazei, kam Ivan doprovází každý rok také jičínské vysokohorské turisty více než 20 let.

Jsou to místa hojně navštěvovaná turisty z celého světa, ale také místa osamělá, jedinečná, záhadná, intimní, tajuplná. Jsou to mohutné horské masívy, impozantní věže, překrásná jezera s čirou vodou, divoké úžlabiny, tajuplné obří skalnaté bašty trčící do výšek nad osamělými pastvinami. Jejich špičaté hroty hledí do nebes nad výhledem nad záplavou modřínů. Ivan si tímto dal předčasný dárek ke svým zítřejším půlkulatým narozeninám.

PS:

Je to více než 40 let, kdy Ivan Pírko poprvé odjel do italských Dolomit. Do dnešního dne je navštívil více než stokrát a zdolal všechny vrcholy nad 3000 metrů, některé i vícekrát. Na královnu Dolomit Marmoladu 3343 m n. m. vystoupil třináctkrát, pět let byl průvodcem jedné brněnské cestovní kanceláře a dva roky pracoval pro libereckou cestovku.