Archeolog, silničář, řidič autobusu či magistrátní úředník. Jsou profese, kterým současné úmorné vedro výrazně komplikuje život. Zaměstnavatel je však mnohdy benevolentní a v mnoha případech podává pomocnou ruku. „Naštěstí teď nemáme tolik práce jako jindy, ale i tak musíme jezdit na dohledy při zemních pracích. V takovém případě si dáváme budík na dřívější dobu, abychom se té největší výhni vyhnuli. Takže mnohdy vyrážíme kolem páté šesté hodiny,“ uvedl archeolog hradeckého východočeského muzea Radek Bláha.

O menším zápřahu a kratším pobytu na slunci si však jeho kolega z rychnovského muzea Miloš Bernart může nechat jenom zdát: „Na vykopávkách se před sluníčkem v takovém vedru neschováte, nemáte kam, je tu jen hlína a žádný strom, žádný stín“. Ještě větší horko je pak prý na lokalitách v sídlištích měst. V Kostelci nad Orlicí se archeologové a dělníci snažili v minulých dnech zmírnit žár pod širým nebem alespoň malými slunečníky.

Dřívější budík si na svoji práci dávají i dělníci z hradecké firmy Matex HK. „Tuto možnost mají, ale je to na jejich uvážení. Nicméně vím, že toho využívají. Našim pracovníkům také vycházíme vstříc tím, že jim dáváme příplatky na nákup balených vod,“ nechal se slyšet jednatel společnosti Martin Žítek. To v hradeckém dopravním podniku dostávají řidiči nápoje přímo do autobusu. „Dáváme jim iontové nápoje a v odpočinkových místnostech mají i sodobar a lednici,“ řekl ředitel DPMHK Zdeněk Abraham a dodal, že ve většině autobusů a trolejbusů mají řidiči a řidičky také možnost využít malou lednici, kam se vejdou dvě 1,5litrové lahve. V parných dnech mají také řidiči možnost vzít si letní oblečení v podobě krátkých kalhot a polokošile. Ústrojovou kázeň ve vedrech příliš neřeší ani na hradeckém magistrátu. „Nejsme tak striktní jako v některých bankách a jiných úřadech. Všechno však má své meze,“ uvedla mluvčí radnice Kateřina Šmídová.

Jsou však profese, kde se před vedrem nikde neschováte. „V práci se nedá vůbec vydržet. Celý den tam pracujeme s rozžhaveným olejem a klimatizaci nemáme. Ani by tam kvůli výrobě nemohla být,“ postěžovala si žena pracující v jednom z hradeckých podniků.

Jak přežít tropy

Meteorologové varují. Teplotní rekord 40,4 stupně Celsia naměřený před sedmi lety v Dobřichovicích by ve středu mohl být pokořen. Nejspolehlivější záchranu před pekelnou letní výhní najdete až po krk ve vodě.