Podle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radka Mátla se do soutěže přihlásilo šest firem, které mají zájem 8,5 kilometrů dlouhý obchvat na silnici I/16 postavit. "Nejvýhodnější nabídku podala společnost Porr za 1,3 miliardy korun (cca 80 procent předpokladu)," doplnil Mátl. ŘSD nyní vyhodnocuje reference a cenové nabídky jednotlivých uchazečů. Pokud půjde vše podle plánu, měla by vymodlená stavba začít na jaře a první řidiči by se mohli při cestě do Krkonoš vyhnout Nové Pace už v roce 2025.

Rumcajsův svět čeká rekonstrukce. Turisté v hlavní sezóně o něj nepřijdou

Další letošní investice ŘSD na Jičínsku jsou skromnější. Na silnici I/16 u Jičína v termínu od dubna do června letošního roku opraví most za 2,5 milionu korun, opravy silnice se dočká také Ostroměř. Úpravy na frekventovaném na tahu I/35 budou ŘSD stát 8,88 milionů.

Rok 2022 se navíc pro ŘSD ponese v duchu příprav na stavbu dálnice D35. První úsek plánované autostrády směrem k Jičínu začne už příští rok mezi Hořicemi a Sadovou. V roce 2024 započne výstavba D35 mezi Hořicemi a Úlibicemi. Ještě v této dekádě by pak mělo dojít k propojení Úlibic s Turnovem, zde se ale poprvé kopne nejdříve v roce 2026.

Radnice, kultura i sportoviště

Významné investiční akce v letošním roce se ale netýkají pouze silnic. V Jičíně se letos plánuje dokončení hned dvou velkých staveb. V létě skončí rekonstrukce denního stacionáře pro seniory Domovinka. Na jaře pak město plánuje otevřít pro veřejnost nově zrekonstruované prostory Čestného dvora ve Valdštejnské lodžii. Díky dotaci z programu Cesta valdštejnských architektů se zde podařilo zachránit prostory historicky významné památky a vybudovat kulturní sál. Ten by měl sloužit k pořádání besed a konferencí, ale také pro pořádání divadel. "Bude tam prostor například pro výstavy nebo divadla. Nadále počítáme s tím, že bude Čestný dvůr spravovat Valdštejnské imaginárium. Město má s organizací smlouvu a každoročně jim poskytujeme dotaci na činnost. Jsem ale přesvědčený, že by naše smlouva měla být ještě kvalitnější a Imaginárium víc podpořit. Na tom chceme zapracovat v prvním pololetí roku 2022," uvedl starosta Jičína Jan Malý.

Od velkých investičních staveb si ale Jičín dlouho neodpočine. V roce 2022 totiž začne největší investiční akce v novodobé historii města - infrastruktura v lokalitě Kasárna. "Tato investice je hrazena plánovaným úvěrem, proto je na ni ve výdajové části rozpočtu pro rok 2022 vyhrazeno pouze 10 milionů korun," doplnil k akci mluvčí radnice Jan Jireš.

Připomeňte si: Jaký byl rok 2021 na Jičínsku?

Velké změny čekají také Lázně Bělohrad. Největší projekt města za dlouhá léta se totiž blíží ke konci. Na přelomu roku se podařilo dokončit opravy na náměstí, v červnu by podle plánu měla být hotová zbrusu nová radnice. Stavba, která v minulosti vzbudila mezi Bělohradskými kontroverze, začíná vypadat k světu. Podle starosty města Pavla Šubra by se tak mohl městský úřad z současných nevyhovujících prostor stěhovat do nového už letos v září.

Nouze nebude na Jičínsku ani o další velké projekty. V Nové Pace finišuje spolek Život bez bariér rekonstrukci kláštera, ve kterém vznikne komunitní centrum. V Hořicích by zase měly začít rekonstrukce ulic Kofránkova, Čechova a Kollárova. Kromě toho by v Hořicích mělo vzniknout také multifunkční hřiště s kluzištěm, které se přidá k investicím do celé řady sportovišť v minulých letech. "Tyto akce dokazují, že to se zlepšováním sportovního zázemí ve městě myslíme vážně především se zaměřením na naše děti a mládež," vysvětlil důraz na výstavbu sportovišť hořický starosta Aleš Svoboda.