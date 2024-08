Dnes je tomu již šestapadesát let, co do Československa vtrhla vojska Varšavské smlouvy.

Dne 20. srpna 1968 ve 23.00 překročily jednotky armád pěti států Varšavské smlouvy československé hranice. Na jedné straně stáli nervózní vojáci v plné pohotovosti, očekávající pod vlivem falešných informací střet s po zuby ozbrojenými nepřátelskými kontrarevolucionáři nebo dokonce s americkými či západoněmeckými vojenskými jednotkami. Proti sobě však měli pouze neozbrojené občany odmítající uznat oprávněnost intervence.

Bylo jen otázkou času, kdy dojde k násilné konfrontaci se ztrátami na životech. První tragický incident se odehrál v Liberci zhruba ve tři hodiny v noci. V Jičíně došlo k tragedii 7. září.

Tragédie

Dva jičínští obyvatelé, Zdena Klimešová a Jaroslav Veselý, zahynuli více než dva týdny po zahájení invaze. 7. září 1968 se večer při cestě z kina stali cílem střelby opilého polského vojáka, který z dosud nejasných důvodů začal střílet.

Kulky kromě Zdeny Klimešové a Jaroslava Veselého našly ještě další čtyři cíle, tito lidé ale měli štěstí a vyvázli jenom se zraněními. Jedním ze zasažených byl i příslušník Polské lidové armády. Pohřeb, který se konal 12. září, byl rozsáhlou manifestací obyvatel Jičínska proti okupaci.

„V roce 1968 mi bylo devět let a vzpomínám, jak jsme byli doma vyděšeni, když se na silnici ozval ohromný rachot. My, děti jsme vůbec netušily, o co jde. Najednou se na křižovatce objevily tanky. Hrozně jsme se bály, dodnes to mám před očima," vzpomíná obyvatelka obce Stav.