„V následujících letech dojde k velkým investicím do budování potřebné infrastruktury na území kraje, a to zejména v menších obcích. Dojde tak k významnému zlepšení podmínek života obyvatel v daných obcích, protože se bude jednat o zavedení optických přípojek s vysokorychlostním internetem do rodinných domů, podnikatelských provozoven i obecních a krajských objektů," uvedl Adam Valenta, radní pro regionální rozvoj.

„Dotčené obce byly ministerstvem vytipovány k podpoře ze zhruba 1 000 obcí z celé České republiky. Nyní je doba, kdy mohou být představitelé vybraných měst a obcí postupně oslovováni společnostmi provozujícími telekomunikační sítě, protože jejich součinnost je důležitá k technickému šetření. Finální seznam úspěšných projektů na vybudování sítě v obcích bude Ministerstvem průmyslu a obchodu po procesu kontroly a vyhodnocení zveřejněn pravděpodobně na přelomu prvního a druhého pololetí roku 2025 a k vlastní realizaci by pak mělo dojít v období 2026 – 2029. Kraj je připraven s realizací projektů pomoci," doplnil radní Adam Valenta.

Obce na Jičínsku, které byly vytipovány k budování vysokorychlostního připojení k internetu: