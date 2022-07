„Vlastně zatím nemám tušení, jak bude výuka vypadat a co mám čekat. Ale těším se,“ řekl jeden z prvních tří studentů nového učiliště. Uchazečů je zatím málo, do poslední chvíle totiž nebylo jisté, jestli škola dostane povolení vzniknout.

Na křesťanských základech

S nápadem přišli iniciátoři z řad zřizovatelů a učitelů Základní školy Brána v Nově Pace před více než rokem. Jejich hlavní vize zahrnovala založení učiliště postaveného na křesťanských základech a hodnotách, kde by mělo vzniknout bezpečné a inspirativní prostředí pro dospívající, které láká práce rukama a všestranné vzdělání v řemeslu.

„Hodně rodičů, včetně nás, má z učňáků obavy. Učiliště nemají v našem školském prostředí moc dobou pověst, rodiče mají strach, že dítě nedostane kvalitní vzdělání a přijde do špatné party,“ poznamenal správce Sboru jednoty bratrské v Nové Pace a zástupce zřizovatele školy Bohdan Čančík.

Jejich Mistrovská střední proto přináší tříletý výuční obor, ve kterém se děti naučí práci instalatéra, ale také základy práce elektrikáře nebo stavaře. „V dnešní době spolu tyto obory úzce souvisí. Při stavbě a opravách koupelen, toalet nebo kuchyní potřebuje instalatér vědět, jak pracovat s obkladačkami, nebo jak zapojit elektrické obvody,“ řekl Čančík.

Kraj učiliště nepodpořil

Aby získali inspiraci pro výuku, navštívili učitelé vznikajícího učiliště podobná zařízení v Nizozemsku a Dánsku. Žádost o registraci poslali iniciátoři na krajský úřad loni v září. Přišla ale studená sprcha.

„Na kraji nám řekli, že vznik učiliště nepodpoří. My jsme to ale nevzdali a obrátili se přímo na ministerstvo školství. Schvalovací proces trval dlouhé měsíce, ale na konci února nám konečně do datové schránky přišlo kladné stanovisko,“ popsal Čančík.

To už ale bylo pozdě. „Abychom získali podporu autorit, oslovovali jsme firmy v okolí, které nám přislíbily spolupráci, ale také rodiče deváťáků. Hodně z nich vyjádřilo zájem své děti na náš učňák přihlásit. V únoru se ale obvykle uzavírají přihlášky na střední školy a protože nebylo do poslední chvíle jisté, jestli otevřeme, přihlásili se potenciální zájemci jinam,“ dodal Čančík.

V současné době to proto vypadá, že spolu s Markem v září do třídy nastoupí pouze další dva studenti. „Přijímačky byly zajímavé. Sešli jsme se s učiteli osobně, mluvili jsme o naší motivaci k práci a ukazovali nějaké naše výtvory. Naštěstí už jsem v minulosti doma s prací pomáhal a umím zacházet s nářadím,“ vyprávěl Marek.

Třetí kolo přijímacího řízení na Mistrovskou střední se uskuteční v polovině letních prázdnin. Zájemci mohou podávat přihlášky až do 20. července.

„Většinou mluvíme o studentech Instalatéra+ jako o chlapcích, jsme ale otevření i dívkám, které baví pracovat rukama. Zároveň přijímáme také dospělé lidi, kteří například dodělali maturitu, ale chtějí si doplnit praktické vzdělání a vyučit se řemeslu,“ dodal Čančík.

Podle něj se Marek a jeho spolužáci nemusí bát, škola se v září otevře i v případě, že by se nikdo další nepřihlásil. Vedení nového učiliště věří, že se postupně podaří naplnit i další třídy.