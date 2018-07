Inspektoři rozdávali pokuty v obchodech, restauracích a u benzinek

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 25 000 Kč

Řidiči tahačů ŘIDIČ/KA C + PROFESNÍ PRŮKAZ. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: ŘIDIČ/KA C + PROFESNÍ PRŮKAZ - pracoviště Nová Paka, ČR., V případě zájmu volejte na tel.: 604 939 043 p. Hoška, životopisy zasílejte na e-mail: drsladislavhoska@centrum.cz, Požadujeme ŘP sk. C, vlastnictví profesního průkazu výhodou, možnost zajištění a zaplacení získání nového profesního průkazu.. Pracoviště: Drs s.r.o., 509 01 Nová Paka. Informace: Ladislav Hoška, +420 604 939 043.