Ideální škola podle dětí? Odpověď dává výstava i průzkum

Jičín - Ve čtvrtek byla zahájena výstava Škola snů, kterou můžete navštívit do 25. února v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně.

Otevřeno je denně kromě pondělí v době od 10 do 17 hodin. „Jaká by měla být škola, ve které byste se hodně naučily, a přitom byste do ní rádi chodily?“ zeptali se pořadatelé dětí ze základních a mateřských škol na Jičínsku. Odpovědí se staly desítky výtvarných, audiovizuálních i literárních prací. Výstava je doprovodným programem ke stejnojmennému průzkumu, který se koná současně s expozicí. Prostřednictvím hlasovacího systému a aplikace Demokracie 21 budou žáci 4. až 9. tříd základních škol a jejich rodiče hlasovat o prioritách v oblasti školství na území Jičínska.