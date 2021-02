S ročním rozpočtem devět milionů obec roztáčí kolo dalších investic. Vloni podpořila čtyřmi a půl miliony přestavbu nevyhovující tělocvičny na novou sportovní halu a místní sokolové už netrpělivě vyhlížejí dne, kdy se pro ně moderní prostory otevřou.

Zdroj: DeníkÚspěšným záměrem je také přestavba bývalé kampeličky, vybudované ve čtyřicátých letech minulého století. V budově vzniknou tři byty, které bude obec od léta pronajímat. Sedmimilionová dotace z ministerstva financí pokryla devadesát procent nákladů, čističku a chodník s parkovištěm ve výši jednoho milionu uhradí obec z vlastní kasy.

„O byty je u nás velký zájem, lidé se už hlásí,“ přiznává starostka Zdeňka Stříbrná. Přitom Radim je jedna z mála obcí, která svým obyvatelům poskytuje takový komfort. Vlastní další obecní dům s 11 nájemními byty a nové jednotky mají vzniknout i v objektu hostince, který je rovněž obecním majetkem. Projektová dokumentace na tuto akci už míří na stavební úřad.

„Hospodu provozuje nájemce, který zároveň zajišťuje i Poštu Partner,“ popisuje starostka systém služeb zdejším občanům.

Letošní investice

„Letos chceme investovat osm milionů do oprav místních komunikací, a to za přispění dotací. Součástí akce je rekonstrukce a obnova prašné návsi. Nyní čekáme na verdikt z ministerstva pro místní rozvoj. Do konce června bychom měli znát výsledek, bez dotace nezačneme,“ říká rozhodně Zdeňka Stříbrná.

Prioritou je dokončení vodovodu na Tužín do části Krchov, kde doposud vodovodní řad chyběl. Ministerstvo zemědělství z celkových sedmi milionů uhradilo čtyři, podpora má přijít i z Královéhradeckého kraje.

Další investice bude směřovat do sousedních Studeňan na opravu obecního domku, v němž je trvalá galerie Josefa Váchala. Úpravy si vyžádají 3,5 milionu. O dotaci je taktéž zažádáno.O Váchalův odkaz pečuje Váchalův spolek studeňanský, který se snad také dočká lepšího zázemí.

Plánů mají v Radimi dost, zadali již vypracování projektové dokumentace na bývalý prasečák, kde má vzniknout zázemí pro hasiče, zahrádkáře i obec a mladí hasiči by se měli dočkat klubovny.Podle dotazníkového šetření obce jsou z osmdesáti procent místní obyvatelé spokojeni. Někteří by ale mimo jiné uvítali lepší stav komunikací, více kulturních i sportovních akcí a příležitostí k bydlení.

„Zásadní stížnosti jsme nezaregistrovali,“ rekapituluje Zdeňka Stříbrná.