Lovecký zámeček Humprecht tvoří dominantu krajiny kolem Sobotky. Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce, která potrvá několik let, se na něm letos na jaře objevilo lešení. Většina zámku je ale stále přístupná návštěvníkům. "Zájem je ale nižší než obvykle. Zatím jsme zaznamenali úbytek návštěvníků asi o třetinu," přiznává kastelánka Dagmar Faměrová.

Rozsáhlá revitalizace loveckého zámku začala letos a měla by trvat až do roku 2023. Postupně dojde k opravě exteriéru, ale také vnitřních prostor zámku. | Foto: Deník/Kateřina Chládková

Revitalizace začala letos na jaře a podle odhadů by měla stát celkem 47 milionů. Zámek vlastní město Sobotka, do jehož katastru památka spadá, z 90 procent ale náklady pokryje dotace EU. Ta činí přibližně 42 milionů korun, pojí se s ní ale nutné dodržení termínů. "Letos probíhají nejsložitější práce, na jaře jsme tedy zámek zavřeli. Momentálně je většina přístupná. Do přízemí a prvního patra mohou návštěvníci normálně vstoupit, stejně jako na čtyři pětiny ochozu. Zbytek jsme vyhradili pro manipulační činnost," říká kastelánka.