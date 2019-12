Ivana Kašpárková a Irena Černá zde nechaly své srdce. Viditelné je to v samotném přístupu k chlupáčům, o které s láskou pečují jako o vlastní děti. Dobře vědí, že jejich klienti potřebují nejen trvalou péči, ale i lásku za protrpěnou bolest a újmy, které jim lidé způsobili.

A jak pejsci prožili Vánoce? Lidé sem vozili dárky už před Štědrým dnem, na facebookových stránkách zařízení našli doporučení, co chlupáčům přinést za dobroty. Věnovali i hojně dek a prostěradel.

„Uvítaly bychom sušená masa, ouška, kostičky, čím se pejsci v kotcích zabaví. Sušenky nebo piškoty už ne, každý pes je totiž nemůže. Nepohrdneme ani sirovým masem, které vaříme,“ vzkazují pracovnice útulku. Psi tu totiž během zimy dostávají teplou stravu, aby se zahřáli.

Na Štědrý den měl jičínský útulek dveře dokořán. Zájemci sem mohli přijít, popovídat si, vyslechnout příběhy pejsků, dozvědět se, jak zařízení funguje.

„Jsou nadšenci, kteří k nám chodí každoročně. Každému říkám, že nezáleží, kolik toho přinese, ale i myšlenka pomoci a udělat někomu radost, se cení. Za každou pomoc jsme neskutečně vděčné,“ vzkazuje všem podporovatelům Ivana Kašpárková, která tu prožila celý Štědrý den. Rodina musela počkat.

Bohužel, i přes velkou podporu veřejnosti je jičínský útulek naplněn téměř na sto procent. Týraných a zdevastovaných psů přibývá.

„Je to i tím, že lide nejsou lhostejní, upozorňují nás na týraná zvířata, volají nám. Jinak vše řešíme přes krajskou veterinární správu a úřady. Cesta je to trnitá,“ přiznává Ivana Kašpárková.

Kapacita útulku je 15 psů a od léta je vyčerpána.

„Jsou pejsci, kteří tu dožívají, protože nejsou schopni se jinde adaptovat,“ přibližuje Kašpárková osud některých svěřenců. Žije tu i Čiko ze Sběře, který byl vlastníkům odebrán. Vyžaduje speciální podmínky, není schopen žít v boudě.

Kruh se snad uzavírá

Ze Sběře od stejných chovatelů bohužel přibyli do útulku další pejsci, naposledy dvě feny a jeden černý chlupáč. „Fenečky by mohly po novém roce jít do dočasné péče, potřebují být v kontaktu,“ plánuje Ivana Kašpárková budoucnost dvěma rozdováděným psím holčičkám, které našla uvázané na tkaničkách. V útulku skončil i černý Bobeš, připoutaný na třiceticentimetrovém provaze na skládce.

„Jednali jsme se zástupci odboru životního prostředí, pejsci se tam už nevrátí. Úřad usiluje, aby zde byl konečně vydán zákaz chovu. To bych přivítala. Psů je tam bohužel daleko více, nedostaneme se ke všem,“ posteskla si šéfka útulku, která je odkázána na rozhodnutí úředníků. Ti mají osud psů ve svých rukou.

Těsně před Vánoci rozšířilo klientelu útulku štěňátko křížence německého ovčáka, které bylo uvázáno u stromu u rybníka Šibeňák. „Byl izolovaný, všechno je pro něho dramatickým zážitkem, všechno těžce snáší,“ ukazuje nám Ivana Kašpárková nováčka, kterému čiší bolest z očí.

Co tedy popřát obyvatelům útulku do nového roku?

„Aby našli správné páníčky, kteří o ně budou pečovat. Oni se jim odmění neskutečnou láskou. A aby týraných psů bylo co nejméně,“ vyslovují pracovnice jičínského zařízení.