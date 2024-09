Už posedmé mohou studenti prostřednictvím tohoto projektu zasáhnout do bezpečnosti silničního provozu. Soutěžící každoročně nabízí inovativní řešení a vítězové své projekty mohou i realizovat.

Projekt MOJE VIZE NULA: Studenti pro bezpečné silnice vstupuje s letošním podzimem do sedmého roku své existence. A je pravděpodobné, že za dobu své působnosti také on přispěl ke snižujícímu se počtu nehod a úmrtí na českých silnicích. V roce 2017 se stalo v ČR celkem 103 821 dopravních nehod, v roce 2023 jich bylo 94 945. Počet nehod se od ledna 2017 do prosince 2023 snížil celkem o 8 876. Současně také klesá i počet úmrtí (2017 – 502; 2023 - 455) a těžkých zranění (2017 – 2 339; 2023 – 1 750) v důsledku dopravních nehod. Trend lze přičíst na vrub nespočtu faktorů, které pozitivně ovlivňují chování řidičů i ostatních účastníků silničního provozu. Mezi ně patří bezesporu preventivní a osvětové kampaně od řady subjektů (např. Policie ČR, BESIP, Tým silniční bezpečnosti, …) nebo další akce financované například z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Svou roli už 7 let také hraje projekt MOJE VIZE NULA: Studenti pro bezpečné silnice, který dlouhodobě pracuje především s mladými lidmi, budoucími řidiči.

Do skupiny ohrožených skupin v silničním provozu patří děti, senioři, cyklisté i motorkáři. O nich se hovoří nejčastěji. Patří tam ale také nastupující generace mladých řidičů. „Právě aktivní zapojení mladých lidí, především studentů, do řešení projektů souvisejících s bezpečným provozem na komunikacích je může přimět k zamyšlení nad nutností důsledně dodržovat pravidla bezpečného pohybu na silnicích,“ říká k letošnímu ročníku projektu ředitel Nadace pojišťovny Kooperativa Milan Medek a dodává: „I letos mají středoškoláci a vysokoškoláci možnost zasáhnout do bezpečnosti silničního provozu a svým dílem pomoci snížit počet nehod a úmrtí na tuzemských komunikacích. Je třeba si rozmyslet, jak přispět ke zkvalitnění dopravy, sestavit tým, projekt registrovat a pustit se do jeho zpracování.“

MOJE VIZE NULA: Studenti pro bezpečné silnice je soutěž, ve které mladí lidé zpracovávají své nápady ohledně zvýšení bezpečnosti na silnicích. Dopravní bezpečnost ale není jen tématem studentů dopravních škol a fakult. „Je to téma, které zasahuje i jiné obory, jako třeba zdravotnické, ekonomické, stavební ale také pedagogické. Není se čemu divit, účastníkem silničního provozu je přece každý z nás,“ doplňuje ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák. Na webových stránkách projektu www.mojevizenula.cz jsou zveřejněné oblasti a konkrétní témata, ze kterých si mohou studenti vybrat, nebo je mohou inspirovat. Zároveň internetové stránky obsahují přesné znění pravidel soutěže, stejně jako návod, jak do klání svůj projekt zapojit. Svůj nápad musí zaregistrovat do 31. 3. 2025 a následně do 30. 4. 2025 zpracovaný odeslat. A účastníci na to nebudou sami. Ke konzultacím jednotlivých kroků jim budou k dispozici odborníci z různých oblastí. Jejich seznam i s kontakty naleznou studenti opět na projektovém webu.

Účastníci projektu se rok od roku stále posouvají kupředu. Zatímco v prvních ročnících organizátoři registrovali velké množství projektů zaměřených na marketingovou komunikaci a osvětu, poslední roky projekt přilákal také studenty technických oborů, kteří navrhovali inovace v oblastech autoškolství, infrastruktury nebo využití technologií ve vozidlech. Podle Romana Budského z Platformy VIZE 0 stále zůstává nespočet oblastí, které jsou v rámci bezpečnosti silničního provozu neprozkoumané a tím pádem neřešené. „Mladí lidé jsou otevření novým možnostem, na mnoho problémů nahlížejí s otevřenou myslí a nebojí se využít svých znalostí. Mezi problematiku, které bychom se rádi věnovali patří třeba post-crash, vzdělávací koncepce nebo telematika. A to je jen malý výčet.“

Stejně jako předchozí ročníky soutěže, i ten loňský přinesl své ovoce. Vítězkou se stala studentka Vysoké školy báňské v Ostravě s projektem „BEE-BOT programujeme pro bezpečnost dětí na silnicích“. Hlavním úkolem projektu je simulace dopravních situací v prostředí křižovatek, a to s pomocí vytvoření návrhu kolekce map. Cílem je nejenom učit děti pravidla silničního provozu, ale také rozvíjet dovednosti programování, logiky a plánování díky BEE-BOTovi.

V předchozích ročnících MOJE VIZE NULA: Studenti pro bezpečné silnice zabodovala například práce s názvem „Zpověď vraku“. Kampaň studentského týmu z Vysoké školy ekonomické v Praze cílí především na mladé řidiče, kteří si na známých úsecích příliš věří. Jádrem kampaně jsou stanoviště, která představují reálné nehody a příběhy, které se mladým řidičům staly. Stanoviště budou věrnou replikou nehody, aby návštěvník zjistil celý příběh vraku a jeho řidiče tím, že si sedne na jeho místo, dostane VR headset se sluchátky a pustí si situaci, kterou řidič daného vraku zažil těsně před nehodou. V momentě, kdy je jasné, že se nehodě nedá vyhnout, bude video ukončeno.

Projekty, které budou v základním a semifinálovém kole nejlépe hodnoceny postoupí do finále. Týmy pak budou mít možnost svůj projekt představit odborné porotě. Nejen, že si finalisté mezi sebou rozdělí finanční odměnu v celkové výši 102 500,- Kč, ale také získají zkušenost se zpracováním projektů. Nabízí se také možnost svůj projekt společně s Platformou VIZE 0 přihlásit do Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a pokusit se získat finanční prostředky na jeho realizaci. V takovém případě budou k dispozici odborníci, kteří pomohou s vedením projektu a nápad tak uvést do praxe.

Soutěž MOJE VIZE NULA: Studenti pro bezpečné silnice, kterou vyhlašuje Platforma VIZE 0, spolufinancuje Fond zábrany škod České kanceláře pojistitelů a organizuje Tým silniční bezpečnosti (Bezpečně na silnicích o. p. s.) se bude již posedmé konat ve školním a akademickém roce 2024/2025. Platforma VIZE 0 je společenství partnerů, kteří se zaměřují se na zvyšování dopravní bezpečnosti, vzdělávání veřejnosti a prosazování systémových změn.