„Jsme menší firma, potřebujeme rozšířit skladovací prostory a chceme mít vlastní sídlo společnosti. Dlouho jsme hledali pozemky nebo již stojící sklady na Hradecku, ale ve větších městech jsme vhodné místo nenašli. Do Tetína to máme z Hořic kousek a myslím si, že s naší velikostí tam vhodně zapadneme,“ říká spolumajitel společnosti Procarosa Ondřej Čížek.

„Budeme tam dělat cyklostezku do Vidoně, takže se to pěkně propojí. Dopravu nám to nezatíží, většinu budou zajišťovat přepravní firmy, které již nyní mají přes Tetín své trasy, akorát u nás nezastavují,“ vysvětluje starosta obce, jejíž rozpočet činí zhruba 3,2 milionu korun, s tím, že s sebou firma přinese další vítané peníze.

„Odvíjí se to od rozpočtového určení daní a daní, které odvede. Předpokládám, že to bude v řádech desetitisíců, což se nám bude velmi hodit,“ dodává Matěj Hlavatý.

Přinos pro obec a shodu v tom, že soukromá společnost obci prospěje potvrzuje i předseda osadního výboru Tetína Tomáš Kolátor: „Všichni to vnímáme pozitivně. Přinese nám to peníze navíc i možnost zaměstnání, což je pozitivní. Jsme malá obec s malým rozpočtem, takže je to pro nás důležité. Objekt bude vypadat podobně jako truhlárna v obci Lípa na silnici z Hradce Králové do Jičína, takže rozhodně nebude nikterak hyzdit krajinu.“

Zástupci společnosti Procarosa předpokládají, že by se mohlo začít stavět zhruba za rok a půl. Pokud by se do Tetína podařilo přestěhovat za zhruba dva roky, byli by s ohledem na povolovací procesy podle svých slov spokojení. Vítají i výběr místa, k malebné obci totiž mají vřelý vztah.

„Jsem z Hořic, takže Tetín osobně dobře znám. V okolí bydlí moje rodina i kolegyně, takže je to nám blízké místo. Určitě pro nás bude příjemnější, když budeme místní firma s adresou v Tetíně. Po přepisu sídla firmy na Tetín, budeme mít dobrý pocit, že část z našich daní půjde do obce a alespoň trochu jí to pomůže v rozvoji,“ pochvaluje si Ondřej Čížek.

Obec připravuje pozemky na výstavbu rodinných domů, čehož by mohli využít i současní či budoucí zaměstnanci firmy. To je však podle jejího spolumajitele otázkou budoucnosti:

„V současné době pracujeme zhruba v šesti lidech, z části stálých zaměstnanců a z části externích. Pokud by se nám dařilo jako doposud, předpokládáme další růst naší firmy, ale nerad bych v dnešní době něco sliboval. Těžko říci, jak se bude vyvíjet situace na trhu a kolik lidí bychom případně potřebovali. Nicméně zatím rok od roku rosteme a již nyní nám současné prostory nestačí a potřebujeme se rozšiřovat.“