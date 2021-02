/FOTO/ Při návštěvě Lužan jsme také mapovali místa, kde se mohou místní scházet, pobavit se, popovídat si. V posledních dvaceti letech fungovaly k tomuto účelu v obci celkem čtyři hospody, obecní, na Marjáně, Koliba a Septik. Nabídka se ale v poslední době značně zredukovala.

Na návštěvě v Lužanech na Jičínsku | Foto: Deník / Iva Kovářová

Zdroj: DeníkZa pivní kulturou mohou místní vyrazit už jen do Septiku a v letní sezóně do Koliby. Co přežilo desetiletí, tak to je místní kino. Do obecního hostince U Holců chodili filmoví nadšenci už před osmdesáti lety. Dole fungovala hospoda, v patře promítací sál. I když se počet návštěvníků s dobou měnil, kino přežilo i změnu režimu a funguje dodnes. Místní jistotou je technik. Dnes dvaasedmdesátiletý Jaroslav Špígl promítá filmy od roku 1968, kdy převzal žezlo od svého otce. Jen místo hospody je nyní společenská místnost, kde se scházejí místní spolky. V létě si tu můžete zakoupit občerstvení před kinem. „To je bomba, v Lužanech můžete jít do kina, a dát si k tomu kávu, limonádu nebo pivo,“ doporučuje starosta obce Martin Mitlöhner příjemné zpestření.