Hvězda připomínající historii

Hořice - V Hořicích si připomněli 75. výročí odsunu Židů z Hořic a okolí v období holocaustua uctili památkusedmdesáti obětí.

Ilustrační fotoFoto: Michal Ludvík

Uprostřed třetího adventního týdne se v Hořicích konal vzpomínkový happening Cesta bez návratu. Uctít památku sedmdesáti obětí přišlo více než šest desítek lidí. Na pietní akci si v předvánočním shonu našli čas kromě místních také obyvatelé dalších okolních měst.

SRAZ U VILY

„Ještě někdo si chce připomenout hvězdu?“ táže se příchozích sympatická dáma s ošatkou. Početná skupina lidí, která se sešla v podvečer 14. prosince před Hirschovou vilou v Karlově ulici v Hořicích, přitahuje zvědavé pohledy kolemjdou-cích. Žluté Davidovy hvězdy na kabátech účastníků happeningu nezvykle září v šeru setmělého města.

Na úvod setkání připomněla historička hořického muzea Oldřiška Tomíčková fakta, která se podepsala na osudu zdejší židovské obce. Její přítomnost byla v podkrkonošském městě popsána již v roce 1524.

„Pro mě osobně je tato situace nesmírně těžká a náročná, když si představím všechny důsledky,“ sdílela svoje pocity před přednesením žalmu 27 farářka Církve československé husitské Eliška Zapletalová.

PRŮVOD S HVĚZDOU

Poté se generačně rozmanitá skupina vydala stejnou trasou, která se pro židovské spoluobčany stala cestou bez návratu. Z horní části náměstí Jiřího z Poděbrad na vlakové nádraží trvá chůze jen několik minut. Mnohým se však tentokrát zdála cesta nepřirozeně dlouhá.

„Teď už to opadá, ale po tom, co jsem si připnula hvězdu, zavalil mě pocit úzkosti a beznaděje,“ svěřuje se jedna z účastnic. „Je dobře, že se to připomíná,“ míní starší muž. U nového pomníku na vlakovém nádraží nastala chvíle pro minutu ticha i židovskou modlitbu a zapálení svíček. „Cestou jsme měli možnost vžít se do pocitů lidí, kteří to absolvovali,“ uvedl starosta Aleš Svoboda. Na závěr pietní akce, která se pro mnohé stala silným osobním prožitkem, sborově zazněla za neopakovatelné atmosféry píseň Kde domov můj.

Hluboká stopa v minulosti Hořic



Původní židovské osídlení se od 16. století soustřeďovalo v Karlově ulici. V 19. století zažívala židovská obec největší rozmach, čítala 405 příslušníků. Židovští podnikatelé se stali průkopníky hořického průmyslu, především ve výrobě textilního zboží. Položili tak základ k budoucí prosperitě města, upomínkou je architektura. Základní kámen synagogy byl položen v roce 1726. V roce 1782 byla založena Židovská škola. Nacistická genocida způsobila zánik židovské komunity v Hořicích.