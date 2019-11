Na pondělí připadá den Svatého Martina. Ten je neodmyslitelně spojený s výborně upečenou husou nebo otvíráním prvních vín letošního ročníku. O víkendu se tedy v mnoha domácnostech budou hospodyňky ohánět a chystat velké rodinné obědy.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Petr Šilar

Nechce se vám letos trávit hodiny u plotny, ale přesto máte na husičku chuť? Pak můžete vyrazit do některé z restaurací, které připravují speciální Svatomartinské menu. A nenechte se mýlit, tohle se netýká jen nóbl podniků. Paštika, kaldoun, pečená husa a rozličné dezerty se budou servírovat téměř ve všech jičínských podnicích. Pochutnat si můžete U Dělové koule, v La Favorita, v Riegru nebo třeba v Goodies. Zamířit můžete také do Ježkova statku, do motorestu v Milovicích nebo bělohradské restaurace Bohumilka. Speciální nabídku chystá také hostinec U Rybníka ve Vysokém Veselí nebo Turistická chata na Prachově. Příští sobotu si pak strávníci pochutnají v nádražní restauraci v Ostroměři. Pozor, v některých zařízeních je nutné si slavnostní menu rezervovat předem!