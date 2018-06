Hudebně kulturní festival Propadák jde do čtvrtého kola

Jičín - 9. června se v rokli na jičínském kopci Čeřovka odehraje čtvrtý ročník hudebně-kulturního festivalu Propadák. Malebný areál pod rozhlednou Milohlídkou nabídne dvě hudební scény, přednášky, umělecké expozice a performance. Hlavním lákadlem je známá skupina minus123minut.

Propadák 2017Foto: DENÍK/Veronika Peclinovská

Akce začíná v 15:00 a skončí před půlnocí. “U prvního ročníku jsme předpokládali, že nikdo nepřijde a žádný další ročník nebude. Snad díky vstupu zdarma se však festival rok od roku těší větší návštěvnosti. Nevíme, co si o tom myslet,” uvedl jeden z pořadatelů.



Kontroverze festivalu nespočívá ani tak ve výběru interpretů, jako spíš ve stylu komunikace. Pořadatelé vykládají na sociálních sítích o interpretech smyšlené příběhy plné urážek, vytvářejí grafické koláže, navážejí se do společenských témat a vytvářejí vizuální vtipy balancující mnohdy daleko za hranou trapnosti.



Hudební program je také letos velmi rozmanitý. Odpolední program zahájí trutnovská romská kapela Gypsy Aporo mající v sestavě pouze keyboard a tři zpěváky. Na ně naváže brněnská avantgardně popové uskupení Acute Dose, které svou tvorbou tu a tam připomene atmosféru skladeb Davida Bowieho. V českém prostředí nezvyklé pojetí popu předvede také čerstvý objev Radical Miracle, který je takovým all-star projektem složeným z hudebníků známých z jiných uskupení. Dramaturgický krok stranou nabídne dívčí pěvecký sbor L a d a. “Vlastně nevíme, co od toho čekat. Chtěli jsme pěvecký sbor, protože jsme ještě nikdy žádný neměli. Holky slibují, že to bude dobré. My si od toho slibujeme, že si třeba konečně najdeme holky,” vznesl přání další z organizátorů.



Večerní program přinese na úvod citelné přitvrzení. O to se postará plzeňská stoner-rocková formace Acid Row, která je známá pro svou divokou show. Před devátou večerní už bude pódium patřit hlavním hvězdám večera minus123minut, triu okolo kytaristy a zpěváka Zdeňka Bíny, které si návštěvníci festivalů mohou pamatovat již od konce devadesátých let. Kapela vyslyšela volání fanoušků a po sedmileté pauze se loni vrátila zpátky na pódia. Na své si přijdou fanoušci živé rytmiky, precizní kytarové hry a podmanivých melodií. Večer na hlavním pódiu po nich uzavřou pražští Madhouse Express, jejichž specializací je psychedelický rock.



Nejen hudební vystoupení nabídne druhá scéna Propadáku s provokativním názvem Stage na hovno, která se musí celá vměstnat do jednoho vojenského stanu v lese nad roklí. Tamní program zahájí svou přednáškou slavný cestovatel Matěj Balga, který na kole a kajaku objel doslova celý svět. Punkový nářez po něm předvedou plzeňští provokatéři Dildo Boyz, po kterých nezůstanou pozadu ani pražští Candy Meatworks, hrající raritní a vtipné podání funky. Na ně naváže opět plzeňská kapela s názvem Ed Rosenthal, jejichž jméno pochází od známého aktivisty a pěstitele marihuany, po nich přijde podmanivé dívčí psychedelické trio Core Belief z Rakovníka.



Publikum na závěr nepochybně roztančí populární dechová kapela Tygroo, která ve svých skladbách sází na svižnou rytmiku a balkánské melodie s vlivy jazzu.

Propadák také již tradičně nabídne i výtvarný program v podobě tvorby studenta pražské AVÚ Matouše Hrbka a portrétomatu z dílny jičínských děvčat. Nebude chybět ani čajovna i možnost, aby diváci v mezičase přednesli v alternativní stagi svou literární tvorbu.



Další informace o festivalu Propadák lze vyčíst z Facebookového profilu. Případné dotazy prosíme směřujte do chatu tamtéž. Propadák je neziskový, nízkorozpočtový festival, který každoročně navštíví v průměru okolo 800 lidí. Těší se také dlouhodobé podpoře města Jičína.



Program - Propadák - sobota:

Propadák stage:

15:00 /// Gypsy Aporo

16:10 /// Acute Dose

17:20 /// Radical Miracle

18:30 /// L a d a

19:40 /// Acid Row

20:50 /// minus123minut

22:30 /// Madhouse Express



Stage na hovno:

14:00 /// Matěj Balga: I, Cycleast - přednáška

16:30 /// Dildo Boyz

18:00 /// Candy Meatworks

19:30 /// Ed Rosenthal

21:00 /// Core Belief

23:00 /// Tygroo