Hudci přivandrují na Sedmihorské léto

Sedmihorky - Tomáš Klus, Spirituál Kvintet, herci Dejvického divadla a mnozí další už stihli nadchnout publikum v rámci devátého ročníků hudebního a divadelního Sedmihorského léta. Další akcí bude už ve čtvrtek 26. července projekt Vandrovali hudci dvou úžasných muzikantů – Vlasty Redla a Jiřího Pavlici.

Sedmihorské léto.Foto: archiv

Dnes již legendární projekt, který se mnohým vryl do paměti pod názvem jedné z písní Vandrovali hudci, boural na přelomu osmdesátých a devadesátých let koncertní sály. Oslovil tisíce lidí jedinečným spojením folku, bigbítu a lidové hudby. Byla to jedna z prvních vlaštovek hudby, které se až později začalo říkat „world music“. Když se jej na jaře 2015 rozhodli Vlasta Redl s Jiřím Pavlicou oživit, přilákalo spojení Hradišťanu s Redlovou kapelou do šesti letních amfiteátrů na osm tisíc diváků. Proto se muzikanti rozhodli pokračovat ve společném koncertování i nadále. Ukazuje se, že to bylo rozhodnutí správné. Koncerty jsou velmi úspěšné - potlesky ve stoje a téměř ve všech případech zcela vyprodáno…



Jiří Pavlica v rámci rozhovoru přímo pro Sedmihorské léto odpovídal na otázky:

Jde o koncert, který je vždy beznadějně vyprodaný. V čem je – podle Vás - kouzlo tohoto projektu?

To opravdu nevím, mohu se jen domnívat, že je to součet našich a Vlastových příznivců, že je to připomenutí kdysi povedeného projektu, že je to vždy koncert plný nenadálých změn a překvapení, kterými se vzájemně častujeme atd. Ale rád bych, aby to bylo proto, že je to vždy koncert naplno odvedený a je na něm pořádný kopec dobré muziky…



Čekali jste od tohoto projektu stejně obrovský úspěch, jako když jste s ním před lety začínali?

O to snad ani nešlo, každý jsme úplně někde jinde, a hlavně, doba je úplně jiná. Já jsem to bral trochu jako výzvu, trochu jako touhu po vybočení a změně.



Sám říkáte, že často měníte program přímo na podiu. Jde to i při koncertování v rámci projektu Vandrovali hudci?

Program Hradišťanu měním téměř vždy podle situace, ale při spolupráci s další skupinou to není tak jednoduché. Muzikanti se v písních střídají, ne všichni hrají všechno, proto by nebylo dobré se vzájemně překvapovat a dávat si góly do vlastní sítě. My se dostatečně vydovádíme v hudebních plochách, kde je prostor pro improvizaci. No a s Vlastou není nikdy nouze o překvapení , a to nás baví.



Celý rozhovor můžete číst na stránkách festivalu a tento projekt můžete zažít už tento týden.



Do konce prázdnin se mohou příznivci kvalitní kultury těšit ještě na vystoupení 4TETu a na jedinečný projekt Michael Jackson Symphony s více než 80 muzikanty Hradecké filharmonie a v čele s úžasnou zpěvačkou Dashou.



Více informací a vstupenky na www.sedmihorskeleto.cz