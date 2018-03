Hubálov zůstává pod Tuří

Jičín - Obec Hubálov zůstane přinejmenším do podzimních komunálních voleb součástí Tuře, i když její obyvatelé žádali připojení k Jičínu. Důvodem je nespokojenost Hubálovských, podle kterých dva kilometry vzdálená Tuř do své osady roky neinvestuje.

Ilustrační fotoFoto: mapy.cz

Hubálovské přitom trápí problémy s vodou, obec nemá doposud vlastní vodovod, kanalizaci, opravenou komunikaci a veřejné osvětlení. Podle odhadu Jičínských se objem nutných investic pohybuje okolo 65 milionů korun.

ZÁMĚR NEMÁ PODPORU

Záměr připojit Hubálov k Jičínu ale podporu nedostal.

Někteří členové jičínského zastupitelstva navrhovali, aby rozhodnutí bylo odloženo na dobu po podzimních komunálních volbách, a jiní si přáli, aby o možnosti připojení bylo v Jičíně vypsáno místní referendum. Záležitost byla několikrát projednávána, své názory zastupitelé přednesli na zvláštním pracovním jednání v listopadu.

„Záměr nemá podporu napříč politickým spektrem. Ani jedenáct koaličních zastupitelů nebylo pro,“ konstatoval starosta Jičína Jan Malý.

Radní nyní rozhodli, aby se o návrhu jednalo až po komunálních volbách v říjnu. Nové zastupitelstvo by pak mělo rozhodnout, zda dojde ke změně hranic a Hubálov s šestatřiceti domy se stane součástí Jičína.

Myšlenka připojit Hubálov k Jičínu vznikla vloni. Hubálovští k otázce uspořádali vlastní místní referendum, v němž se většina občanů vyjádřila pro odtržení od Tuři. Ta sama záměr podporuje. Městský úřad v Jičíně proto vloni vybídl své odbory, aby zhodnotily, co by pro Jičín připojení znamenalo.

PLUSY I NEGATIVA

Výhodou by byl zisk pozemků a možnost urbanistického rozvoje města jižním směrem. Navýšení počtu obyvatel Jičína by do rozpočtu města přineslo zhruba 900 tisíc ročně. K Jičínu v současné době přináleží obec Popovičky, která je s Hubálovem propojena silnicí, proto by bylo logické, kdyby také Hubálov spadal pod Jičín a nikoliv pod Tuř.

Na druhou stranu by Jičín musel do Hubálova citelně investovat a v krátkodobém horizontu je to prozatím mimo jeho ekonomické možnosti.