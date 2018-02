Hrob slavné operní pěvkyně se díky spolku dočkal obnovy

Tvůrčí práce a design - Tvůrčí práce a design Architekt(20 000 Kč)

Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ÚŘADU UZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Noční provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 29800 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ÚŘADU UZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ - pracoviště Jičín, , 1) uchazeč je státním občanem ČR nebo je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhl věku 18 let, je způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady stanovené zákonem č. 451/1991 Sb., v platném znění, , 2) kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost podle § 24 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu splňuje:, I. úředník nebo fyzická osoba, která má osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe podle tohoto zákona; ustanovení zvláštního právního předpisu (zákon č. 312/2002 Sb.) o vydávání osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání se nepoužije,, II. autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor územní plánování nebo bez specifikace oboru podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů),, III. fyzická osoba, která má:, a) vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování a nejméně 18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě (dále jen "odpovídající praxe"), nebo, b) vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe., 3) znalost zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,, 4) dobré komunikační schopnosti, znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič,, 5) uvítáme: osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti, praxi ve státní správě nebo samosprávě, znalost cizího jazyka, organizační a řídící schopnosti., , Přihlášky do výběrového řízení obsahují: jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého bydliště, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče. , , K přihlášce se připojí strukturovaný životopis uchazeče, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. další doklady prokazující odbornost uchazeče. Uvítáme telefonický a elektronický kontakt na uchazeče., Přihlášky v písemné podobě se všemi požadovanými doklady musí být doručeny na adresu Městský úřad Jičín, Žižkovo nám. 18, 50601 Jičín, k rukám vedoucího Městského úřadu Jičín, Ing. Petera Bareše, nebo odevzdány na podatelně MěÚ do 21. února 2018., , Zaměstnanecké výhody: 5 týdnů dovolené, stravenky, další zaměstnanecké benefity, , Kontakt: osobně, e-mailem, telefonicky na výběrovém řízení.. Pracoviště: Město jičín [882], Žižkovo náměstí, č.p. 18, 506 01 Jičín 1. Informace: Ondřej Bodlák, +420 493 545 150.