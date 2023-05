/VIDEO/ Slunná dopoledne obvykle děti s učitelkami z mateřské školy na Větrově v Jičíně využívaly k návštěvě dřevěného hřiště v ulici U Trati. Dřevěný kamion, který jičínským dětem před 17 lety za sídlištěm u rybníku Šibeňák postavila firma C.S. Cargo, však před Velikonocemi zmizel. Kvůli havarijnímu stavu dřeva jej Technické služby zbouraly, v blízké době kamion nahradí dřevěná mašinka, kolotoč a houpačky.

Bourání hřiště U Trati | Video: Deník/Kateřina Chládková

"Můžeme se těšit, že snad co nejdříve umožníme dětem si hrát na nově zrekonstruovaném hřišti. Začne být hezky teplo, tak se to hodí. Mělo by to být hotové přibližně koncem května," uvedla místostarostka Alena Stillerová.

Bourání hřiště dne 4. dubna zprvu vyvolalo mezi rodiči ze sídliště Pod Lipami paniku. Dřevěný kamion v blízkosti rybníku Šibeňák totiž kromě mateřské školky hojně využívaly také rodiny s dětmi. Po 17 letech častého užívání ale dřevěné herní prvky přestávaly být pro pohyb dětí nebezpečné, bylo tedy podle Stillerové nutné je obnovit. Při té příležitosti to město vzalo najednou s celkovou rekonstrukcí hřiště.

Ústředním motivem hřiště bude dřevěný vláček, ve kterém budou pro děti vybudované lávky, provazové žebříky, lezecká plošinka, prolézačka a skluzavka. "Bude tam doplněná věžová soustava se střechou ze zrušeného hříště pod Čeřovkou, přibyde kolotoč a závěsná houpačka. Vzniknou i nové lavičky a odpadkový koš," doplnila výčet nových prvků na hřišti místostarostka.

Dřevěný vláček od společnosti Luna Progress pohltí přibližně dvě třetiny plánovaných nákladů. Práce provedou Technické služby města Jičína za 395 tisíc korun včetně DPH.