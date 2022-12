Hradecký soud uznal vinnými všech 20 obžalovaných v kauze podvodů s pojištěním

ČTK

Krajský soud v Hradci Králové v kauze podvodů s úrazovým pojištěním dnes uznal vinnými všech 20 obžalovaných. Pěti lidem vyměřil trest vězení, ostatním uložil podmíněné tresty, některým zákaz činnosti či náhradu škody. Nejpřísnější trest, devět let vězení, dostal Eduard Pekař. Miroslavě Pragerové soud vyměřil souhrnný trest vězení v trvání sedmi let. Hrozilo jim až deset let vězení. Deset obžalovaných soud některých skutků zprostil.

Krajský soud v Hradci Králové pokračoval v projednávání případu údajných podvodů s úrazovým pojištěním, ve kterém figuruje 21 obžalovaných, 20. prosince 2022. | Foto: ČTK