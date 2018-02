Téma Deníku: Hráčům v Nové Pace už léta pšenka nekvete

Nová Paka - Novopačtí byli jedni z prvních, kteří zakázali ve městě provozování sázkových her a loterií.

Ilustrační foto.Foto: Deník: Archiv Deníku

Učinili tak vyhláškou, platnou od 1. ledna 2014. Město tak využilo nejtvrdší možnou variantu, kterou nově zákon obcím dával. Přesto se nepodařilo ihned hazard z města vytěsnit, radnice musela čekat na vydání rozhodnutí o zrušení těchto terminálů ministerstvem financí. Poslední herna v bývalé restauraci Levín se uzavřela až v loňském roce. Podle odhadů starosty Josefa Cogana město sice ročně přijde o více než čtyři miliony korun, ale bonusem je nejen potlačení hráčské vášně, ale i snížení kriminality.

Potvrzuje to na číslech místostarosta Pavel Bouchner. „Kriminalita nám klesá, objasněnost se pohybuje kolem šedesáti procent.“ Stejně jako Nová Paka postupoval i lázeňský Bělohrad. Jičín je k hráčům tolerantnější, vyhláškou pouze omezil počet heren na maximum čtrnáct. Přes velký odpor provozovatelů ale markantně „šlápl“ do provozní doby. Tu korigoval na čas od 10 do 24 hodin. Dodržování pravidel kontroluje policie.

