Houslista Svěcený bude koncertovat v Českém ráji

Újezd pod Troskami - Známý houslista Jaroslav Svěcený se chystá na koncert do Českého ráje. Na pozvání pořadatelů festivalu Hudba z ráje, Václava a Karolíny Žmolíkových, vystoupí v pátek od 19:00 v kostele svatého Jana Křtitele v Újezdě pod Troskami. Společně se ním se představí právě sopranistka Karolína Žmolíková a cembalistka Jitka Navrátilová.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Archiv

Nebude to zdaleka první koncert, který s Karolínou Žmolíkovou odehrajete. Jak se Vám s ní a vůbec s naší mladou hudební generací spolupracuje?

Kája je šaramantní a vzdělaná mladá pěvkyně. Ví, co chce, její zpěv je barevný a kvalitní. Vystupovala se mnou na festivalech Smiřické svátky hudby, Tóny Chodovské tvrze v Praze, Klášterecké hudební prameny či Jihočeské Nové Hrady a vždycky nadchla publikum. Já s mladou hudební generací spolupracuji dlouhodobě, je to pokračování nás muzikantů, kteří v mládí byli také přešťastní a vážili si toho, když jim někdo dal příležitost. Sám mám doma dceru houslistku a mám radost, že přebírá houslovou rodinnou štafetu…



Kostel svatého Jana Křtitele je znám svou mystickou atmosférou. Zajímalo by mě, zda vy, jako velmi vytížený umělec, který zcestoval skoro celý svět a hrál na nespočtu míst, ještě vnímáte tu atmosféru to kterého místa? A jsou nějaké prostory, které pro své koncerty vyloženě upřednostňujete?

Vnímám velmi intenzivně energii, harmonii a celkovou atmosféru každého místa, kde vystupuji. Nejen chrámové, ale i další historické prostory prostupuje energie našich předků, někdy je tato energie velmi intenzivní a pozitivně naladěná. Do těchto míst se opravdu rád vracím. Nemám nic proti moderním stavbám, ve kterých také poměrně často hraji, ale ty dýchají úplně jinak.



Jste známý tím, že si své koncerty provádíte mluveným slovem, což není vždy úplně běžné, ale v Českém ráji jsme na to od rodiny Žmolíkových tak trochu zvyklí. Bude tomu tak i tentokrát?

Celý život komunikuji s publikem nejen hudebně, ale také verbálně, jelikož jsem tvor veskrze společenský:-). Každý koncert je pro mne nejen hudební, ale také mezilidsky zážitkové setkání. Žmolíkovi jsou moji dlouholetí a blízcí přátelé i proto, že mají dar přirozené komunikace.



Máte připravený nějaký hudební bonbónek?

Přivezu do Újezdu pod Troskami překrásné housle z 18. a 19. století z Itálie, Francie a staré pražské školy, které mají tajuplnou historii a lahodný zvuk. Moc se těším, až publiku tyto klenoty představím!!!



Někdo jezdí za odpočinkem do Českého ráje, někdo zase do jiného koutu republiky. Kde je to Vaše místo, kam se těšíte a kde nasáváte potřebnou energii? A máte na to vůbec čas?

Volného času je málo, ale už se snažím s ním lépe pracovat a trochu více odpočívat. Velmi rád například jezdím na chatu mých rodičů do Českého Šternberka, která stojí na dohled řeky Sázavy. Ale těch krásných míst je v naší zemičce více. Rád do těchto lokalit jedu na koncert a poté na chvilku spočinu.



Koncert v Újezdě pod Troskami je jedním ze tří koncertů nového hudebního festivalu Hudba z Ráje Karolíny a Václava Žmolíkových. Co byste jako zakladatel několika úspěšných hudebních festivalů tomu jejich popřál?

Založit hudební festival je mnohem lehčí než ho poté rozvíjet. Přeji jim neutuchající elán, kreativní vizi a v neposlední řadě kultury milovné partnery, sponzory a příznivce. K hudebnímu festivalu se postupně začnete dívat jako k vlastnímu dítěti - s láskou, citem, pokorou, porozuměním a pohledem do budoucna. Ano, je to běh na dlouhou trať, ale stojí za to. Hezká a kvalitní hudební kultura na koncertech stmeluje lidi, to vám žádné sociální sítě nenahradí.