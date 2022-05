Podle generálního ředitele vyhlášeného jičínského hotelu reSTART Martina Kabáta se i jejich systém rychle plní rezervacemi na léto. "Na sezónu se připravujeme inzenzivně. Přes jarní měsíce se nám navíc hromadí rezervace i na firemní akce, konference, školení nebo koncerty. Ty nás teď čekají přibližně do června, než vypukne turistická sezóna. Pak bude chvíli pauza a s konferencemi začneme zase na podzim," upřesňuje plán na následující měsíce.

I velkému hotelu s moderní restaurací se ale nevyhnula nutnost zdražit některé služby. "I nás se bohužel dotknul nárůst cen energií, práce i potravin. Ubytování i gastronomii jsme museli zdražit v tuto chvíli asi o sedm procent, nejspíš ale budeme muset zdražit znovu," dodává ředitel.

Hotel Králův dvůr v Hořicích se musel se zdražením energií popasovat už koncem loňského roku. "Byli jsme u Bohemia Energy, takže jsme museli náhle řešit velké zdražení energií. Teď se k tomu přidává další zdražování, takže uvidíme, jak budeme zvládat," říká správce hotelu Martin Hataš. K problémům s energiemi se přidává také nedostatek zaměstnanců ve službách. "Jsme tak na padesáti procentech kapacity, potřebovali bychom mnohem víc lidí. Ti ale nejsou k sehnání. Už půl roku například hledáme dobrého kuchaře," doplňuje Hataš.

I v reSTARTu by potřebovali více lidí. "Naštěstí se nám podařilo udržet všechny zaměstnance, takže letošní sezónu zahajujeme se stejným týmem. Přesto bychom potřebovali na provoz více lidí," říká Kabát.

Kromě tradičních hotelů se na Jičínsku těší velké oblibě i kempy. Autocamp v Jinolicích patří k nejvyhledávanějším a tradičně i nejlevnějším v regionu. "Máme nejskromnější zázemí, tak musíme držet i nejnižší cenu. Ale také jsme museli zdražit, konkrétně o deset korun za stan a auto a padesát za pětimístnou chatku," říká provozovatel Tomáš Hůla. S manželkou v Jinolicích provozují také chatkový kemp Eden, oba se nyní na propuknutí sezóny intenzivně připravují.

I v kempech se pomalu plní rezervační systém, přesto je letos podle Hůly o něco menší poptávka. "Momentálně jsme na letní měsíce zarezervovaní tak ze třiceti procent, což je o něco méně, než bylo obvyklé před covidem. V Edenu je situace trochu lepší, jelikož se jedná o ubytování s lepším zázemím. Ale rozdíl je znát. Hlásí se nám i méně školních zájezdů, na které jsme byli dříve zvyklí," dodává.

Přesto se Tomáš Hůla na sezónu připravuje pečlivě. Naváží písek na pláže, čistí přilehlý rybník, sekají trávu a natírají střechy chatek. "Uplynulé dva roky bylo nejhorší období, co jsem zažil. Nyní to vypadá, že by se mohla situace vracet do normálu, tak se těšíme," doplňuje.