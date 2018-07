Hotel Start má platit městu půl milionu

Jičín /FOTO/ - Hotel Start má městu zaplatit půl milionu za nedodržení termínu zprovoznění areálu.

Půl milionu korun mají zaplatit majitelé hotelu Start (nově reStart) jičínské radnici za nedodržení termínu zprovoznění největšího čtyřhvězdičkového hotelu ve městě, se kterým těsně sousedí plavecký a sportovní areál.

Jičínská radnice prodala v řinu 2010 bývalý hotel společnosti Regentský dům s.r.o. Jičín za 12 milionů. Firma se v kupní smlouvě zavázala k rekonstrukci a znovuotevření hotelu s tím, že za každý započatý rok byla stanovena sankce 100 tisíc korun. Částka měla kumulovat. Město třikrát prodloužilo termín přestavby areálu, tím posledním byl 30. dubna 2018, ale ani ten investor nedodržel. Město nyní po společnosti vymáhá pokutu, na kterou majitelé hotelu zareagovali dopisem, v němž žádají o zdrženlivost.

Podle starosty Jana Malého tak není přesně specifikováno, zda firma žádá odpuštění částky, posunutí platby či její rozložení do dvou nebo více let.

„Bude-li investor požadovat odpouštění pokuty, musí o tom rozhodnout zastupitelstvo,“ doplňuje starosta Malý.

Podle Jana Enta, který zastupuje společnost vlastníků, by město mělo přihlédnout k tomu, co investor učinil ve prospěch Jičína. „Čekáme, jak se město k našemu dopisu postaví,“ odpovídá Ent na otázku, zda požaduje a očekává odpuštění pokuty. Hotel reStart by se měl podle jeho vyjádření otevřít ihned po kolaudaci, která právě probíhá.

„Je to velice sporné, na jednu stranu se hotel, na který Jičíňáci dlouho čekají, otevře. Na druhou stranu je to byznys pro vlastníky. Takže odpustit pokutu nebo neodpustit? Sama nevím,“ polemizovala nad naší otázkou jedna z obyvatelek zdejšího sídliště.

Rekonstrukce hotelu se vlekla roky

Jičínská radnice prodala v říjnu 2010 bývalý hotel Start společnosti Regentský dům s.r.o. Jičín za 12 milionů korun. Se společností, která se mezitím přejmenovala na Hotel Start, podepsala smlouvu, ve které se investor mimo jiné zavazuje otevřít do dvou let hotelovou restauraci a do pěti let zprovoznit hotelovou část s kapacitou až 50 lůžek. V září 2012 byl prodloužen termín otevření restaurace do pěti let od podpisu smlouvy. Druhým dodatkem v srpnu 2015 se termín posunul do konce roku 2016. V listopadu 2016 jičínští radní na žádost investora posunuli termín dokončení rekonstrukce k 1. květnu 2018. Hotel, jehož oprava stála 120 milionů, nabídne vice než 40 pokojů a tři restaurace. V jednolůžkovém pokoji se vyspíte za 2000 korun.