Nominace na toto ocenění podávají občané města. Z nominovaných rada města navrhne vítěze a zastupitelstvo města cenu osobnost města udělí. Účelem této ankety je oslovit občany, aby vybrali ze svých řad toho, kdo se podle jejich názoru významným způsobem zasloužil o rozvoj města Hořice v oblasti kulturní, sportovní, umělecké či jiné (viz pravidla na webových stránkách města). Kdokoliv tak může opět navrhnout člověka – podle jeho úvahy osobnost, která se zasloužila o zviditelnění našeho města či se jinak významně podílela na rozvoji Hořic.

Opět po roce je tedy otevřena možnost k nominacím na Osobnost města Hořice roku 2024. Až do konce měsíce října 2024 mohou občané i organizace zasílat své nominace na osobnost našeho města.

Znáte ve svém okolí někoho, kdo si zaslouží toto ocenění za významný podíl na rozvoji města Hořice v kulturní, sportovní, umělecké či jiné oblasti, někoho kdo ho reprezentuje, propaguje nebo jeho činnost obohacuje občanům život ve městě? Neváhejte a posílejte své nominace!

Vyplněný nominační formulář (ke stažení Z D E) posílejte do 31. října 2024 na adresu Město Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice nebo ho do tohoto data předejte na podatelně MěÚ Hořice. Využít můžete rovněž e-mailovou adresu: e-podatelna@horice.org nebo zaslání do datové schránky města Hořice 247bzdz.

Cenu Osobnost města Hořice roku 2024 udělí zastupitelstvo města po doporučení rady města na svém prosincovém zasedání. Laureát tohoto ocenění bude následně slavnostně oceněn.