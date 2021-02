/FOTO/ Třetí ročník běžecké akce s názvem Hořický kros se uskuteční první jarní den, tedy 21. března.

Z ročníku 2019. | Foto: Deník / Iva Kovářová

„Věřím, že to zvládneme,“ říká jeden z hlavních organizátorů Milan Janata. Aktuálně je připravena varianta, při které by čipy jednotlivým závodníkům byly vydané přes výdejní okénko v určitém čase tak, aby se běžci neshlukovali a stejně tak by mohli startovat v rozmezí několika hodin na trať zcela individuálně tak, aby nehrozilo riziko šíření nákazy.