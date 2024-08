Dort ve větru od sochařky Ellen Jilemnické, který od roku 1989 zdobí Gothard, znovu září. A to díky citlivému zrestaurování. Pískovcová socha je umístěna v sochařském parku U Sv. Gotharda a nyní ji můžete obdivovat opět v takové podobě, jakou měla při svém odhalení.

Dort ve větru, jehož autorkou je Ellen Jilemnická, byl vytvořen v roce 1989. Dort ve větru je jednou ze soch, která se nachází na Gothardě.

"Dort zobrazuje lehkost a ženskost. Autorka si vyhrála se šlehačkou, detaily koloruje barvou. Ellen také ráda pracuje s barvou, u některých soch (portrétů), tak například zvýrazní červenou barvou rty. Kolorit dodává dortu až realistický efekt. Proto byl výborný nápad, instalovat tuto sochu do sochařského parku na Gothardě. Dort je umístěn na velikánském stole, jehož drapérie se hýbe ve větru a může nám to připomenout zahradní slavnost. Lidé sedí, slaví narozeniny a ukrojili si maličký kousek dortu. Takto to na nás působí a máme na ten dort také hroznou chuť." uvádí Petra Zachovalová M.A., ředitelka Městského muzea a galerie Hořice.

Protože bude Česká televize natáčet pořad o Ellen Jilemnické i přímo u sochy, rozhodla se autorka nechat sochu očistit. Socha byla očištěna pomocí vapky a vody, čímž se odstranily nečistoty. Dále byla na dortu domalována šlehačka a třešně restaurátorem Rubenem Richtermocem.

V září Městské muzeum a Galerie plastik plánuje setkání s programem u sochy Dortíku ve větru pro děti a rodiny.

"Město Hořice se hrdě hlásí k uměleckému odkazu rodiny Jilemnických, ať už k Aloisi, který napsal celou řadu důležitých publikací o historii a tradicích našeho města, tak i k Ivanovi a Ellen, kteří se věnovali hlavně sochařství. Plastika Ellen Jilemnické Dort ve větru z roku 1989 je okrasou sochařského parku U Sv. Gotharda a vděčnou zastávkou milovníků moderního umění, město proto samozřejmě podporuje její restaurování panem Richtermocem do podoby, kterou socha měla v době svého odhalení," říká k současnému dění na Gothardě místostarosta Hořic Pavel Bičiště.