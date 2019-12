Aloisie Chrzová do hořické nemocnice nastoupila jako mladá lékařka v červenci 1959, se svým pracovištěm se rozloučila letos v říjnu. Po neuvěřitelných šedesáti letech. Nyní je čerstvou vítězkou ankety Osobnost města Hořice 2019 a sama říká, že ocenění vůbec nečekala.

Lékařka Aloisie Chrzová převzala ocenění pro vítěze ankety Osobnost města Hořice 2019. | Foto: horice.org

Svou profesní dráhu startovala v době, kdy žen mezi chirurgy nebylo mnoho. Svou pracovitostí si ale respekt kolegů získala a v hořické nemocnici zanechala nesmazatelnou stopu. Odchod do zaslouženého důchodu několikrát odložila. „Už jsem chtěla skončit dávno, ale nikdy se mi to nepodařilo. Vždycky jsem se nechala přemluvit, protože mě to bavilo. A tak jsem vždy řekla, že ještě na nějakou dobu zůstanu," říká. Jen více takových lékařů.