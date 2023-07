/FOTO, VIDEO/ Rekordman v pojídání čehokoliv Jaroslav Němec zvaný Maxijedlík se po roce vrátil do Hořic, aby zkusil překonat svůj loňský výkon v chroupání vyhlášených hořických trubiček. V soutěži ale narazil na silného protivníka. Neúspěch ale Maxijedlíka neodradil, před sebou měl totiž ještě tři extrémní chody.

Když vloni Maxijedlík za tři minuty spořádal osmnáct hořických trubiček plněných vanilkovým krémem, diváci na Hořickém Food Festivalu byli zaskočení. Od rekordmana v pojídání totiž čekali mnohem víc. Jak se ale v soutěži přesvědčili i jeho soupeři, lepkavá náplň dokáže v tak krátkém čase soutěžící potrápit.

Osmnáct trubiček tak před rokem stačilo na vítězství. V sobotu 8. července přijel Jarda Němec do města kamenné krásy znovu, aby svůj tehdejší rekord překonal. Zrádná pochutina ale Maxijedlíka potrápila i letos. Soupeře měl tentokrát hned čtyři, Hořičák Milan nasadil vražedné tempo už od startu. "Dívejte se, on to láduje po třech," komentoval jeho výkon moderátor Ondřej Kozák.

První kolo skončilo remízou, Milan i Maxijedlík překonali loňský rekord a za tři minuty snědli 26 plněných trubiček. Na řadu proto přišel minutový rozstřel. Zde se ale ukázalo, že síly dvou šampionů jsou vyrovnané. Rozhodla proto maličkost. "Ukázalo se, že i v rozstřelu jsme oba snědli stejně, jedenáct trubiček za minutu. Ale Milan zvládnul rychleji spolknout, takže nakonec zvítězil," okomentoval výsledek soutěže Maxijedlík.

100 vajec, embryo a mravenci

Přeborník v jídle ale prohru přijal pokorně. Zatímco vítěz se jen o chvíli později vrhnul i s partnerkou do soutěže v lízání nanuku, Jarda se chystal na ještě extrémnější výkon. "Je to spíš taková exhibice, mám nachystáno 100 syrových křepelčích vajec, tři uvařené baluty a kamarád mi z Kolumbie přivezl speciální smažené mravence," prozradil před ukázkou šíleného obědového menu Maxijedlík.

Pití syrových vajec letos předvedl už při několika jiných příležitostech. V květnu v Brně zapil kilo a půl povidlových lokší koktejlem z nerozmíchaných 200 křepelčích vajec, o měsíc dříve vypil 150 vajec za 15 vteřin hned po soutěži v pojídání škvarků.

Tentokrát ale rekord nepadl. Stovku křepelčích vajíček, která si v horkém letním počasí pro jistotu schoval v ledničce, vypil za 24 vteřin. "I tak je to dobrý výkon, já bych to nedal. Asi ani za hodinu," zhodnotil moderátor. Maxijedlík ale hned po křepelčích vejcích vytáhl vejce kachní, balut.

Legenda vietnamského streetfoodu, kachní zárodek v různých stádiích vývoje, patří ke strašákům i pro ty nejotrlejší jedlíky. "Problém není ani tak chuť, chutná to vlastně jako kachna. Ale ten vzhled. Měl jsem už hodně vyvinutý balut, taky byly poznat nožičky, hlava a peříčka. Tady se to sehnat nedá, takže jsem musel zajet do Brna na tržnici, tam balut prodávají," řekl Maxijedlík. Nejhorší je prý balut ještě zatepla, vychlazený se ale sníst dá. Nakonec se odhodlal i moderátor a ochutnal také odvážlivec z davu diváků.

A dezert v podobě kolumbijských mravenců Hormigas Culonas už ochutnali i ti méně odvážní. O hmyzu se říká, že je díky vysokému podílu bílkovin a nenáročnému chovu potravinou budoucnosti. Food festivaly na to reagují i tím, že stánky s různě připraveným hmyzem zařazují do nabídky. V Hořicích bylo možné ochutnat například smažené červy.

Do Ameriky na hamburgery

"Určitě to není to nejhorší, co jsem jedl. Asi nejhnusnější pro mě zatím byl surströming, neboli kvašený sleď, kterého jsem tu jedl před dvěma lety. Za tenhle výkon jsem zapsaný do Guinnessovy knihy rekordů. Pořád sleduju, jestli to někdo zkouší, a zatím mě nikdo nepřekonal," dodal Maxijedlík Jarda. Zatím se mu prý nestalo, že by něco odmítl ochutnat, vyzkoušel třeba i smaženou tarantuli, býčí žlázy nebo ptačí sliny. Respekt má prý zatím pouze z dosud žijících živočichů. "Viděl jsem třeba paní, která jedla ještě živé myšky, to bych asi nezvládl," přiznal rekordman.

Už v minulosti se Maxijedlík Jaroslav Němec chystal vyrazit na světoznámou soutěž v pojídání do Ameriky. Cestu mu ale zhatil covid. "Tentokrát by to ale snad mohlo vyjít. Těším se, že konečně budu moct reprezentovat Česko," dodal s nadějí Jarda.