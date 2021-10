V pátek 8. října starosta spolu s místostarostou a místostarostkou slavnostně přestřihli pásku a vpustili nedočkavé děti i jejich rodiče do zbrusu nového sportovního areálu. Plocha hřiště má celou řadu využití a poslouží fotbalistům, florbalistům, tenistům, basketbalistům i volejbalistům. Součástí slavnostního odpoledne byla také výstava výtvarných prací žáků ZŠ, občerstvení, ukázka využití hřiště a společná zábava všech, kteří si přinesli vhodnou obuv.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.