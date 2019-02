Hořice - Budoucí sochaři už nemusí používat jen dláto, hořická škola získala moderní vybavení.

Královéhradecký kraj nechal zmodernizovat odborné dílny, laboratoře a počítačové učebny na Střední průmyslové škole kamenické a sochařské v Hořicích. Projekt podpořený z Integrovaného regionální operačního programu (IROP) stál téměř 11 milionů korun.

„Nejstarší sochařská škola v Evropě má jasnou vizi. Hořická škola nabízí výuku klasických tradičních postupů zpracování kamene a nyní získává nejmodernější špičkové technologie. Ty výrazně ulehčují fyzickou práci kameníků, sochařů a restaurátorů a otevírají jim nové možnosti tvůrčí práce. Moderní technologie a výborní pedagogové školy řadí hořickou školu na špičku vzdělávání jak v průmyslovém oboru geotechnika, tak v oborech uměleckých, jako je sochařství, restaurátorství a malba. O kvalitě školy svědčí i fakt, že se její absolventi vracejí zpět jako pedagogové a zároveň výrazné osobnosti výtvarné scény. Jsou to například Ladislav a Michaela Jezberovi, Martina Hozová či Pavel Doskočil,“ uvedla náměstkyně pro školství a kulturu Martina Berdychová.

Modernizace technického vybavení pro unikátní obory hořické kamenické školy spočívala v dovybavení odborné dílny, laboratoře a počítačové učebny moderní technikou.

„Pořízené vybavení využívají žáci v oborech geotechnika, kamenosochařství a konzervátorství a restaurátorství. Celkové výdaje ve výši 10,8 milionu korun pokryje dotace z IROP, kraj se na této částce podílí deset procenty,“ sdělil radní pro investice Václav Řehoř.

Do dílny s kapacitou deseti žáků byla pořízena CNC lanová pila, kompresor pro rozvod vzduchu a vysokozdvižný vozík. V rámci projektu také kraj podpořil stávající počítačovou učebnu a do školní laboratoře přibyly čtyři nové počítače, odpovídající grafický software a také dvě haptická ramena.

Haptické rameno, někdy též označované jako haptická ruka, se dá popsat jako sofistikovaná počítačová myš, kterou sochař může pohodlně modelovat umělecká díla ve virtuálním prostředí. Tento přístroj má podobu tužky s tlačítky připevněné na mechanickém rameni. Když ji uživatel uchopí do ruky, může s ní na obrazovce modelovat, opracovávat či formovat to, co chce vytvořit. Tužka přitom klade odpor jako opracovávaný materiál. Uživatel může pracovat na povrchu i uvnitř modelu.

„Počítačové modelování je podobně jako špachtle či dláto pouze nástroj, který sochař může při své práci využít. V tomto případě mu s hrubou prací při opracování materiálu pomůže robot a udělá to rychleji a precizněji, ale to neznamená žádnou revoluci či změnu v sochařství. Je to stále člověk, který tvůrčím způsobem vytvoří model a po jeho hrubém opracování je to sochař, kdo dílo dokončí a vdechne mu život,“ dodal ředitel Střední průmyslové škole kamenické a sochařské v Hořicích Petr Malý.

Kamenická škola v Hořích v současné době nabízí čtyři čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou: geotechnika (těžba a zpracování kamene), kamenosochařství, konzervátorství a restaurátorství a užitá malba. V současné době ve škole studuje 87 žáků v denní formě vzdělávání a 17 v dálkové formě vzdělávání.

Historie školy sahá až do druhé poloviny 19. století, kdy se Hořice staly centrem oblasti proslulé těžbou a zpracováním kvalitního pískovce. Velká poptávka po kamenické práci vedla tehdejší vedení města k myšlence založení kamenické školy. Vznikla velmi rychle a učit se zde začalo 3. března 1884. Od té doby škola nepřerušeně funguje dodnes.

Škola vychovala mnohé významné umělce, mezi nimiž byl například Josef Wagner či zakladatelé českého moderního sochařství Jan Štursa či Ladislav Šaloun.

Lukáš Vaníček