V neděli 9. června, tj. k celostátnímu termínu změn jízdních řádů, dochází také na území Královéhradeckého kraje k několika změnám v autobusových a vlakových jízdních řádech. V článku vám přinášíme přehled nejdůležitějších změn.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jiří Špreňar

Změny vlakových jízdních řádů

Mezi nejvýznamnější změny vlakových jízdních řádů patří zavedení půlnočních vlaků z Hradce Králové do Jaroměře a Týniště nad Orlicí na linkách V6 a V20. Také se otevře nová zastávka Pardubice centrum, kam budou zajíždět i vlaky od Hradce Králové.

Nové půlnoční vlaky z Hradce Králové

Vždy o půlnoci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli pojedou nové vlaky na linkách V6 a V20:

na lince V6 z Hradce Králové hl. n. (0:00) do Jaroměře (0:20), který obslouží také zastávky Předměřice nad Labem, Lochenice, Smiřice, Černožice a Semonice;

na lince V6 z Jaroměře (0:25) do Hradce Králové hl. n. (0:45), který rovněž zastaví na všech zastávkách;

na lince V20 z Hradce Králové hl. n. (0:00) do Týniště nad Orlicí (0:26), který obslouží také zastávky Hradec Králové zastávka, Hradec Králové-Slezské Předměstí, Blešno, Třebechovice pod Orebem a Petrovice nad Orlicí.

Vlaky v Hradci Králové navazovat na příjezd posledního rychlíku linky R10 (23:50), který z Prahy odjíždí ve 22:09.

Otevření nové zastávky Pardubice centrum

V Pardubicích bude zprovozněna nová vlaková zastávka „Pardubice centrum“, díky které cestující dojedou blíže středu města.

Až na tuto zastávku bude nově zajíždět většina vlaků z Hradce Králové, a sice všechny vlaky s výjimkou rychlíků linky R14A Pardubice – Hradec Králové – Liberec a posilových spěšných vlaků linky V3/V4 Pardubice – Hradec Králové – Broumov / Svoboda nad Úpou.

Omezení provozu linky V44 v Trutnově

Na základě požadavku města Trutnova dochází k omezení provozu městské vlakové linky V44 Trutnov – Libeč. Níže uvedené vlaky budou z důvodu minimálního využití zrušeny:

Os 15704 Trutnov hl. n. (6:00) – Libeč (6:12);

Os 15705 Libeč (6:24) – Trutnov hl. n. (6:37);

Os 15712 Trutnov hl. n. (16:22) – Libeč (16:34);

Os 15713 Libeč (16:37) – Trutnov hl. n. (16:51);

Os 15716 Trutnov hl. n. (18:24) – Libeč (18:36);

Os 15717 Libeč (18:45) – Trutnov hl. n. (18:57).

Změny autobusových jízdních řádů

Mezi nejvýznamnější změny autobusových jízdních řádů patří rozšíření prázdninových spojů mezi turistickými středisky v Krkonoších na lince 453. Rozšířen bude rovněž provoz na lince 378 z Broumova do Nowe Rudy během června.

Broumovsko

Vloni zavedená linka 378 z Broumova do Nowe Rudy rozšiřuje letos provoz každý den na tři páry spojů v období od 1.6.2024 do 30.9.2024. Linka má v Broumově návaznost na vlaky i autobusy z Náchodska. O víkendu je možné dojet až do Nowe Rudy bez přestupu i přímo z Hradce Králové v 9:40. Zpět pak v 17:10 z Nowe Rudy až do Hradce Králové.

Na lince se finančně kromě Královéhradeckého kraje významně podílí také město Broumov.

Dobrušsko

Na lince 265 dochází k rozdělení školního spoje, který jezdí v 6:30 z Opočna do Rychnova nad Kněžnou. V současné podobě bude spoj jezdit v pracovní dny školního vyučování. O prázdninách místo něj bude zavedena varianta spoje s odjezdem z Opočna v 6:40, který vynechá závlek na Malou Záhornici a v Rychnově nad Kněžnou nebude zajíždět ke školám. Spoji se tak zkrátí jízdní doba z výchozí do cílové zastávky o 10 minut.

Hořicko

Na lince 156 dojde v Hořicích ke zrušení spojů v úseku Hořice,,aut.st. - Hořice,,Gothard. Zachovány budou ve dnech školního vyučování pouze spoje v 7:18 ze zastávky Hořice,,žel.st. do zastávky Hořice,,Doubravka a v 7:28 ze zastávky Hořice,,Doubravka do zastávky Hořice,,aut.st.

Hradecko

Na lince 311 dochází o víkendech a státních svátcích k uspíšení odpoledního spoje. Spoj, který v nevýlukovém stavu jezdil z Hradce Králové ve 14:25, bude nově v nevýlukovém stavu vyjíždět již ve 14:20 a zajistí tak možnost přestupu ve Smiřicích na linku 315 pro cestující do Rodova, Habřiny či Lužan. Při uzavírce komunikace u Smiřic je tento spoj uspíšen z Hradce Králové na odjezd ve 14:18 z Terminálu HD.

Na lince 530 bude o víkendech a státních svátcích o 5 minut uspíšen spoj v 8:55 z Hradce Králové do Špindlerova Mlýna.

Na lince 602 bude spoj ve dnech školního vyučování v 15:16 z Pardubic ukončen v Syrovátce, spoj ve dnech školního vyučování v 16:15 z Dobřenic bude nahrazen spojem v 17:00 ze Syrovátky do Pardubic.

Na lince 635 bude spoj ve dnech školního vyučování v 17:00 z Rohovládovy Bělé uspíšen na odjezdu na 16:48 a prodloužen do Syrovátky. Spoj ve dnech školního vyučování v 17:07 ze zastávky Pravy bude zrušen, místo něj pojede v 15:57 spoj za Syrovátky do Rohovládovy Bělé.

Jaroměřsko

Drobné změny o prázdninách se budou týkat linky 112. Spoj odjíždějící z Hradce Králové v 6:48 do Jaroměře bude nově rozdělen na spoj, který v současné podobě bude jezdit jen ve dnech školního vyučování. O prázdninách bude nahrazen spojem jedoucím z Hradce Králové až do Jaroměře Josefova ve shodné trase a shodném čase, v Josefově však o prázdninách nebude zajíždět ke škole.

Jičínsko

Na linkách 503 a 508 dojde o víkendech a státních svátcích k drobným změnám. Na lince 503 budou spoje v 8:40, 12:40, 15:40 a 19:40 z Jičína na odjezdu uspíšeny o 2 minuty, v opačném směru budou spoje v 6:43, 9:43, 13:43 a 16:43 z Dětenic na odjezdu o 2 minuty opožděny. Na lince 508 budou spoje v 10:40, 14:40 a 17:40 z Jičína na odjezdu uspíšeny o 2 minuty, spoje v 6:42, 11:42 a 15:42 z Vysokého Veselí budou na odjezdu opožděny o 3 minuty.

Královédvorsko

Na lince 410 bude ve dnech školního vyučování uspíšen spoj ve 13:20 z Hradce Králové do Dvora Králové nad Labem, nově bude odjíždět již ve 13:15. Tím bude umožněn přestup na spoj linky 536 ve 14:00 ze Dvora Králové do Nové Paky.

Na lince 415 dojde k rozdělení spoje, který jede v 15:20 ze Dvora Králové nad Labem přes Bílou Třemešnou, Třebihošť a Doubravice zpět do Dvora Králové nad Labem. V současné podobě bude spoj jezdit v pracovní dny školního vyučování. O prázdninách bude místo něj zavedena varianta spoje s odjezdem v 15:20 ze Dvora Králové nad Labem, který vynechá Bílou Třemešnou a pojede přímo do obce Třebihošť, odkud bude pokračovat ve své původní trase. Do Bílé Třemešné je možné využít spoj linky 975 v 15:21 ze Dvora Králové nad Labem.

Na lince 457 bude ve dnech školního vyučování o 5 minut opožděn spoj v 15:50 z Borovničky do Nové Paky, v zastávce Horka u Staré Paky,,aut.st. tak bude umožněn přestup ze spoje linky 975.

Na lince 975 bude v pracovních dnech o 5 minut opožděn spoj v 19:13 ze Dvora Králové nad Labem.

Krkonoše

Na lince 453 bude nově zajištěno více přímých spojů mezi Pecí pod Sněžkou a Špindlerovým Mlýnem. V červenci a srpnu v pracovní dny spoj v 8:51 z Pece pod Sněžkou nově dojede nejen do Špindlerova Mlýna, ale bude prodloužen až na Špindlerovu Boudu. V opačném směru pojede v 17:20 ze Špindlerovy Boudy přímý spoj do Vrchlabí a dále do Pece pod Sněžkou. Cestování mezi jednotlivými středisky pro ubytované se výrazně zjednoduší, protože k existujícím spojům bude nově veden z Pece pod Sněžkou až do Špindlerova Mlýna i spoj ve 14:51 a 18:51.

Novopacko

Na lince 539 bude v pracovních dnech o 8 minut opožděn spoj v 15:07 z Nové Paky, nově pojede v 15:15, bude tedy možný přestup ze spoje linky 405 ze Špindlerova Mlýna s příjezdem do Nové Paky v 15:10, ale také v Úbislavicích ze spoje linky 406 s odjezdem v 15:04 z Jičína.

Trutnovsko

Na lince 401 dojde k prázdninovému omezení nevyužitých spojů v odpoledních hodinách okolo Žacléře.

Na lince 410 dojde k úpravě vedení spojů ve večerních hodinách do Pece pod Sněžkou. Nově bude veden až do Pece pod Sněžkou spoj v 16:26 z Hradce Králové (17:50 z Trutnova), který dosud končil v Janských Lázních. Naopak již ve Svobodě nad Úpou skončí svou cestu spoj v 18:03 ze Dvora Králové nad Labem (18:50 z Trutnova), jelikož v 19:00 ve stejném směru odjíždí i dálkový komerční spoj linky 690101, případně v 19:15 odjíždí spoj z Trutnova do Janských Lázní.

Vrchlabsko

Na lince 452 nebude v provozu spoj ve 13:40 z Vrchlabí do Kunčic, kam je veden i vlakový spoj v podobný čas, naopak vyjede spoj v 13:45 z Vrchlabí přes Prosečné do Hostinného po lince 413, kde zajistí odvoz dětí ze ZŠ Lánov.

Na lince 460 z Hostinného do Rudníku dojde k zajištění více přestupních vazeb. Dopoledne v 8:45 nově dojde k zajištění přípoje v Hostinném od Dvora Králové nad Labem do Rudníku, ve 12:43 bude nově navazovat v Hostinném na spěšný vlak z Trutnova autobus do Rudníku.