Kdy by se mohla nová hala začít stavět? Jakmile bude dobíhat standardizace územního plánu, začneme směřovat ke stavebnímu povolení, aby se to časově protnulo. Celý proces nějakou dobu potrvá a myslím si, že projekční příprava pro výběrové řízení by mohla být reálně hotová za zhruba dva roky. Další věcí je financování.

V jakém stavu je současná hala u sokolovny z 80. let minulého století? Postupně do ní investujeme, abychom ji zachránili v současné podobě. Bohužel je poplatná své době, kdy byly požadavky na sport jiné než dnes. Byla zastaralá už v době, kdy vznikala, použité materiály nejsou ideální. Pomalu dožívá, ale stále ji udržujeme, dá se v ní sportovat, ale už nesplňuje podmínky 21. století. Nicméně ještě několik let bude muset sloužit.

V jaké fázi je příprava výstavby sportovní haly? Máme hotovou studii, kterou jsme na podzim nechali aktualizovat, aby splnila případné výzvy Národní sportovní agentury (NSA). Všechno nyní závisí na standardizaci územního plánu nařízené státem, která v současné době probíhá. Hotová by měla být na podzim, do té doby nemůžeme v plánu dělat změny. Území, kde bude hala stát se potom změní na plochu pro sportovní účely, abychom tam mohly stavět. Vyřeší se tak zázemí pro všechny naše halové sporty.

Předpokládám, že budete žádat o dotace?

Před časem jsme původní projekt přizpůsobili standardům podle manuálu NSA, které říkají, co musí haly splňovat, aby je do jejích programů šlo zařadit. Mezitím však agentura žádné tituly nevypsala. Město samo by výstavbu haly financovalo jen velmi těžko. Jedná se o tři až čtyři roční investiční rozpočty celého města. Na všechny investice míváme většinou okolo 40 milionů korun ročně. Budeme se snažit získat podporu, NSA však zatím vhodné výzvy nevypsala.

Kteří sportovci budou mít z haly největší radost?

Důležité je zmínit, že kromě městské haly a sokolovny máme v Hořicích k dispozici ještě modernější halu zemědělské akademie a gymnázia, která patří Královéhradeckému kraji. Problém máme zejména s florbalisty, kteří v ní platí kraji běžný komerční pronájem. Snažíme se sporty v našich halách podporovat a jejich činnost dofinancovat, ale tady jde o standardní tržní nájemné. Velký přínos tak hala bude mít pro florbalisty, ale zdaleka nejen pro ně.

Povídejte..

Fotbalisté mají v poslední době opravdu velkou základnu dětí. Řekl bych, že až neobyčejnou a v okrese možná největší. Už teď se do hal s florbalisty těžko vejdou. Na druhou stranu basketbal a volejbal u nás spíše stagnují a doufám, že je nové zázemí nastartuje.

V oblasti sportu v Hořicích nejde jen o halu, ale také o další sportovní zázemí v lokalitě okolo sokolovny, bazénu nebo Smetanových sadů.

Mohl by tam vzniknout celý sportovní komplex. Proto hala navazuje na stávající bazén, kde jsou i sauny, squash nebo kuželna. Jednou by tam mohla vzniknout ledová plocha a obnovit by se mohl i sokolský areál. Je to otázka budoucnosti, ale každopádně by tam mohla sportoviště fungovat vedle sebe.

Vrátí se někdy do Hořic hokejová tradice?

Já v to pevně věřím. Bohužel na to bude nejspíše ještě několik generací čekat. Mým cílem je to, aby se děti vrátily alespoň k bruslení. Hokejová tradice je u nás skutečně dlouhodobá, proto uvažujeme o ledové ploše. Jakmile se děti vrátí k bruslení, možná se z toho časem vyvine i plnohodnotný hokej. Mám dojednané schůzky s odborníky, které se týkající právě ledové plochy. Ta myšlenka stále žije.

Jak by měla vypadat a jak daleko je příprava?

Jednalo by se o venkovní ledovou plochu o velikosti 42 na 20 metrů s umělým chlazením a souvisejícím provozem sloužící pro děti. Kluziště máme vyprojektované do stavebního řízení včetně položkového rozpočtu. Před časem jsme již měli alokované peníze spoluúčasti a chtěli jsme to postoupi NSA. Bohužel dotace nedopadla a následně přišel covid a potom také zdražení energií, ale projekčně jsme připravení.

Kraj chystá nové stanice záchranky a integrované pracoviště hasičů v Hořicích

Až bude generace malých bruslařů a začínajících hokejistů starší, mohlo by dojít i ke stavbě zastřešeného zimního stadionu? Anebo by model fungování hokeje počítal s dojížděním a sdílením zázemí v jiném městě?

Myslím si, že je důležité mít sportoviště ve vlastním městě, aby bylo blízko a děti tam mohly vidět své vzory. Zakládat hokej a dojíždět jinam je liché a byla by to potom umělá tradice. Pro mě je důležité, aby ledová plocha vznikla v Hořicích.

Ale to jsme stále u kluziště, co ten stadion? Účastníci krajského přeboru je mají.

Vize krajského přeboru je vzdálená. Nejprve bychom chtěli děti přivést k bruslení a postupně mít třeba více mančaftů. Pokud by se objevil nějaký talent, dalo by se spolupracovat s dalšími kluby. Určitě by se nikdo nebránil spolupráci s Novou Pakou, Jičínem, Jaroměří nebo Hradcem Králové. Jsme zhruba uprostřed, kamkoli to máme dvacet kilometrů.

Pokud by rozvoj hokeje přinášel výsledky a zájem Hořičáků, dalo by se alespoň teoreticky hovořit o novém stadionu?

To je tak vzdálená budoucnost, že to netuším. Pokud u nás bude výkonnostní hokej, budu rád, když k tomu budou podmínky. Plánovaná ledová plocha by umožnila výkonnostní sport pro některé žákovské kategorie. K tomu může dojít za několik let. Co bude dál, je strašně těžké předjímat. I v Jičíně zažili dobu bez výkonnostního hokeje.

Který sport je tu nejúspěšnější?

Na nejvyšší úrovni jsou kuželkáři, kteří hráli extraligu. Je to u nás oblíbený a navštěvovaný sport. Velmi dobře si stojí i orientační běžci. Největší základnu má fotbal následovaný florbalem. Máme i basketbal, volejbal, MMA a rozšířené je i plavání dětí, které jezdí po závodech.