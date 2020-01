O zákonné povinnosti nechat očipovat psa se v posledních týdnech napsalo už mnoho. Aplikovaný mikročip je pouze nositelem individuálního čísla, které lze přečíst čtečkou. Samotné číslo je po přečtení nicneříkající.

Očipování psa pomocí čipu umístěného v duté jehle. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Ivan Babej

Proto si majitel, ve vlastním zájmu, zaregistruje číslo mikročipu alespoň do jednoho z dostupných registrů zvířat. Zákon prozatím nestanovil, do kterého registru je registrace povinná. Nyní jich existuje celá řada a nejsou mezi sebou vzájemně propojené. „Městská policie Hořice nabízí možnost zaevidovat své čtyřnohé mazlíčky do nově zřízeného registru čipů psů města Hořice,“ informuje strážmistr Helena Hanušová. Majitelé si tak mohou svého psa do evidence dobrovolně a bezplatně zapsat on-line na na www.horice.org/cipovanipsu. Mezi vyplňované údaje patří číslo čipu, číslo psí známky, kontakt na majitele, jméno psa, plemeno a zbarvení.